Ford crée Latitude AI pour développer un système de conduite semi-autonome

Le 2 mars 2023, quelques mois après avoir mis fin à son investissement dans Argo AI, Ford a annoncé la création de Latitude AI, une nouvelle filiale destinée à développer ses systèmes de conduite automatisée mains libres et regard détaché. L’entreprise confirme ainsi son changement de stratégie : se concentrer sur les les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), immédiatement rentables, plutôt que sur les robot taxis qui demandent énormément d’investissement mais ne rapportent rien.

Latitude AI se concentrera notamment sur l’amélioration et l’exploitation de son ADAS de niveau 2 BlueCruise. Celui-ci ayant déjà parcouru 50 millions de kilomètres selon Ford. L’idée est à présent de le faire passer au niveau 3, qui correspond à une conduite semi-autonome avec possibilité de lâcher le volant et les pédales dans certaines situations (embouteillages, parking), mais nécessite que le conducteur soit prêt à reprendre le contrôle de la voiture à tout moment.

La nouvelle entité sera dirigée par le directeur exécutif des technologies ADAS de Ford, Sammy Omari, et le poste de directeur de la technologie a été confié à Peter Carr. Elle sera basée à Pittsburgh, où se trouvait auparavant le siège d'Argo AI et disposera de centres d’ingénierie supplémentaires à Dearborn (Michigan) et Palo Alto (Californie). La filiale devrait par ailleurs exploiter une piste d’essai de vitesse sur autoroute à Greenville, en Caroline du Sud.

Mettre de côté les robot taxis pour se concentrer sur les ADAS, immédiatement rentables

Pour doter la nouvelle filiale de personnel, le constructeur automobile n’a pas dû aller chercher bien loin. Il a récupéré plus de 500 employés licenciés dans le cadre de la fermeture d’Argo AI en octobre 2022.

La start-up spécialisée dans la conduite autonome, au départ généreusement soutenue par Ford et Volswagen, avait finalement été abandonnée par ces derniers. La technologie d'Argo AI avait été bien accueillie et la société avait commencé à effectuer des essais de véhicules sans conducteur à Miami et à Austin, mais Ford, de plus en plus pessimiste quant à l’éventuelle rentabilité des robot taxis, en tout cas à court terme, a estimé que le retour sur investissement de ces produits prendrait trop de temps et a préféré se retirer.

Le constructeur en avait profité pour annoncer sa volonté de réorienter ses dépenses dans les technologies de conduite autonome de niveau 4 vers les produits d’aide à la conduite de niveau 2 et 3. En somme, Ford préfère percevoir des frais d’abonnement mensuels aux systèmes ADAS auprès de ses millions de clients plutôt que d’attendre des années, voire des décennnies, pour qu’un service de robot taxi commence à générer des bénéfices. Avec la création de Latitude AI, il confirme ce virage stratégique et l’emprunte concrètement.

Pas de rentabilité sans preuves de sécurité

Un changement de stratégie qui semble plutôt légitime au vu de la situation sur le marché des voitures sans conducteurs. En effet, plusieurs flottes de véhicules autonomes, celles de Waymo, de Cruise ou encore de Zoox, sont actuellement en service dans des villes ayant accepté l’expérience, mais ils ne génèrent aucun revenus, n’ayant pas obtenu le permis nécessaire pour pouvoir facturer leur service.

Et pour cause, ils ne parviennent pas à rassurer le Department of Motor Vehicles de la sécurité de leur système, leurs robots taxis ayant provoqué de nombreux embouteillages et gêné à plusieurs reprise l’intervention des pompiers depuis le début de leurs essais. Ces entreprises ont vu le cours de leurs actions dégringoler et leurs dépenses augmenter alors que le retour sur investissement semble sans cesse repoussé.