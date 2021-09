Ford débauche Doug Field, qui était en charge du projet automobile d'Apple

Ford renforce ses effectifs. Le constructeur automobile a annoncé mardi 7 septembre 2021 avoir embauché Doug Field, qui était auparavant vice-président en charge des projets spéciaux chez Apple. Un titre qui signifie en réalité qu'il travaillait sur le projet automobile de la Pomme. Passé également par chez Tesla, où il a été ingénieur puis "senior vice president", Doug Field prend le poste de chief advanced technology and embedded systems officer chez Ford.



Mise à jour à distance et ADAS

"Doug est l'un des leaders de l'ingénierie et de la conception de produits les plus respectés au monde et a été une force motrice derrière des produits révolutionnaires dans les domaines de l'automobile, de la technologie et de la mobilité, notamment chez Apple, Tesla et Segway", a commenté Jim Farley, président et CEO de Ford, dans un communiqué. Doug Field va d'ailleurs directement lui rapporter ses avancées. Il va également collaborer avec Hau Thai-Tang, chief product platform and operations officer, pour créer la prochaine génération de produits et expériences connectées de Ford.



Doug Field aura à sa charge la division en charge des logiciels et matériels embarqués qui travaille sur les commandes de véhicule, la connectivité d'entreprise, les fonctionnalités, l'intégration et la validation, l'architecture et la plateforme, la technologie d'aide à la conduite et les outils d'ingénierie numérique. Il va développer la brique technologique Blue Oval Intelligence visant à mettre au point des véhicules et des services intelligents et connectés qui puissent s'améliorer continuellement grâce à des mises à jour à distance.



Le projet d'Apple peine à passer la seconde

Quelles seront les retombées pour Apple, qui semblait vouloir accélérer le développement de son mystérieux véhicule électrique et autonome ? Doug Field menait ce projet depuis 2018 et Apple semblait dernièrement être à la recherche d'un partenaire pour produire ledit véhicule. Ce départ signifie-t-il qu'Apple s'est embourbé avec ce projet ? Difficile à dire, l'entreprise technologique restant très secrète sur ses plans. On rappellera cependant qu'il s'agit du quatrième responsable de ce projet chez Apple à quitter son poste depuis sa création il y a six ans. L'indication qu'il ne semble pas près d'aboutir.