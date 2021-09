Ford et Argo AI vont tester un service de livraison autonome avec Walmart

Des véhicules autonomes pour livrer des courses Walmart. Des clients du spécialiste de la grande distribution pourront bénéficier de ce service à Miami, Austin et Washington DC. Walmart a annoncé mercredi 15 septembre 2021 avoir noué un partenariat avec Ford et Argo AI.



Un déploiement dans l'année

"Notre objectif est de tester et développer une technologie de conduite autonome qui puisse opérer en zone urbaine où la demande des clients est vraiment forte, et qu'elle devienne une réalité avec cette collaboration", déclare Bryan Salesky, fondateur et CEO d'Argo AI. L'infrastructure cloud d'Argo, conçue pour fonctionner efficacement avec les opérations des partenaires, intégrera la plateforme de commandes en ligne de Walmart afin de faciliter la planification des livraisons. Le service sera accessible aux clients de Walmart dans des zones définies, qui seront étendues au fur et à mesure.



Les tests vont débuter plus tard dans l'année. Mais Ford et Argo AI mènent des essais à Miami et Washington DC depuis 2018 et Austin depuis 2019. Ils testent également leur technologie de conduite autonome à Pittsburgh, Detroit et Palo Alto. Dans le cadre de ce projet avec Walmart, ils veulent voir comment la technologie de conduite autonome peut améliorer l'expérience utilisateur et optimiser les opérations de logistique.



De nombreux essais à Miami et Austin

Walmart s'est également rapproché de Gatik pour tester des camions autonomes dans la chaîne logistique : le but étant de relier un entrepôt aux supermarchés environnants. Côté livraison du dernier kilomètre, le distributeur a déjà annoncé un programme d'essais avec Nuro et son robot de livraison autonome. Surtout, ce n'est pas le premier partenariat avec Ford puisqu'en 2018 les deux entreprises avaient annoncé tester des services de livraison autonome.



Ford, de son côté, a investi dans Argo AI dès 2017, et depuis les deux partenaires multiplient les essais. A l'origine l'approche du constructeur visait notamment à étudier le marché et la façon dont les clients réagissent à l'arrivée des véhicules autonomes. Récemment Ford et Argo se sont rapprochés du VTC Lyft avec lequel ils ont annoncé vouloir proposer des trajets en véhicule autonome dans les villes de Miami d'ici la fin de l'année, et Austin courant 2022.