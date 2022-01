Ford se tourne vers les services de paiement de Stripe pour améliorer son expérience d'achat

Ford et Stripe annoncent ce 17 janvier 2022 nouer une collaboration pour cinq ans. L'objectif : développer une infrastructure de paiement en ligne pour fluidifier l'expérience d'achat aussi bien pour les clients que les concessionnaires. Ce partenariat va bénéficier aux services en ligne de Ford sur les marchés américain et européen. Le déploiement de la technologie de Stripe doit débuter en Amérique du Nord dans la seconde moitié de 2022.



Simplifier le paiement en ligne

Pour rappel, Stripe a construit une infrastructure permettant aux entreprises de transférer de l'argent rapidement, de façon fiable et programmatique partout dans le monde. Baptisée Global Payments and Treasury Network (GPTN), elle est complétée par une gamme de produits et de services permettant de gérer une activité de paiement omnicanale. Stripe propose également une solution de paiement fractionné via un partenariat avec Klarna.



"La plateforme de Stripe nous aidera à proposer des expériences de paiement simplifiées et exceptionnelles quel que soit le canal choisi par les clients et à développer des améliorations rapidement", explique Marion Harris, PDG de Ford Motor Credit Company. Un des avantages pour le constructeur est qu'il lui sera possible de faciliter les achats et les paiements entre acheteurs et vendeurs tiers.



Ford pourra notamment faciliter les paiements d'un client au bon concessionnaires grâce à l'outil Stripe Connect. Pour les concessionnaires, Ford promet également une efficacité renforcée dans le traitement des paiements en ligne, tels que la commande de véhicules, les réservations et les services numériques et de facturation.



En se rapprochant de Stripe, Ford entend également accélérer l'évolution de ses capacités e-commerce. Le constructeur souhaite bénéficier d'une plateforme plus flexible pour continuer à développer son offre e-commerce. Pour la fintech décrocher un contrat auprès de Ford est une belle mise en avant et lui permettra de confirmer la robustesse de sa solution auprès d'éventuels clients. Surtout que Stripe souhaite renforcer sa présence en Europe.