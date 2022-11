ForIndustrie, une plateforme 3D "made in Provence" pour valoriser l'industrie

Ce 14 novembre, une semaine avant le lancement par l’Etat de la "Semaine de l’Industrie", et jusqu’au 2 décembre 2022, des centaines de classes de collèges et de lycées vont pouvoir s’affronter à distance sur la plateforme 3D "ForIndustrie, l’Univers Extraordinaire". Objectif : devenir la mieux informée de France sur la diversité des métiers de l’industrie, les innovations technologiques, les transformations énergétiques, numériques, écologiques à l’œuvre dans une cinquantaine d’usines.



A la clé de ce challenge digital dont les lauréats seront dévoilés le 8 décembre à Marseille, des visites physiques sur un site industriel pour découvrir sur place que l’industrie de 2022 et du futur n’a rien à voir avec leurs préjugés ! Et qu’elle est pleinement ouverte à les accueillir demain, à travers leur cursus de formation ou une fois leur qualification en poche. Plus de 500 classes sont déjà inscrites, soit 13 000 élèves, la majeure partie en Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse où est né le projet, mais un tiers de l’extérieur.



Quelques établissements supérieurs se sont également positionnés ainsi que Pôle emploi qui mobilisera plus d’une trentaine de groupes de demandeurs d’emploi, accompagnés vers une éventuelle orientation ou formation dans l’industrie. Au total, l’initiative rassemble 60 partenaires dont 50 industriels de toutes tailles. Pour concevoir cet outil, accessible depuis n’importe quel ordinateur, tablette ou smartphone, Industries Méditerranée, fédération de filières industrielles et organisations interprofessionnelles du Sud-Est, et ses partenaires (France Industrie, EDF, UIMM Alpes-Méditerranée), a fait appel à l’agence marseillaise Euphoriques et son directeur associé Mathieu Rozières.



Il s’est employé, avec ses équipes, à en faire un outil d’information sur l’industrie inédit en France, tout en s’adaptant aux contraintes de l’inégal accès des établissements scolaires aux outils numériques. "Nous voulions instaurer une démarche collective sur ce projet. L’innovation a été à la fois technologique et organisationnelle", souligne Christine Baze, présidente d’Industries Méditerranée.

Un concentré de technologies

"Notre 1er enjeu était de créer un monde réellement en 3D temps réel qui permette de naviguer librement dedans, de zoomer, afin d’offrir une vraie expérience immersive, mais sans être technologiquement trop lourd pour qu’il puisse convenir à n’importe quelle infrastructure technique et numérique des collèges et lycées, explique Mathieu Rozières. Nous avons donc opté pour une plateforme structurée en archipel de six îlots pour augmenter la définition graphique de chacune des cartes, au lieu d’une carte unique, et permettre à chacun de déambuler librement. L’accès ne nécessite aucun téléchargement, ni application. Au total, cette architecture 3D a nécessité 2,15 millions de polygones. Un stack est composé d’au moins 20 technologies différentes."







Chaque îlot, en cliquant dessus, ouvre un accès à un univers industriel différent : "Matériaux durables et chimie innovante", "Energies pour la planète", "Transports du futur", "Univers connecté", "Mon métier de demain" et "Au cœur du vivant". A l’intérieur, 116 vidéos accessibles à la demande, 59 quizz (ils génèrent des points pour le jeu), des possibilités d’interroger en direct une centaine d’opérateurs, techniciens, ingénieurs, managers, chefs de projet… et de revoir leur intervention en replay. "Si l’on parcourt l’intégralité du contenu, il faut 2 jours et 6 heures", assure Mathieu Rozières.

Un outil coconstruit entre industriels et Education Nationale

Pour que le mode d’utilisation corresponde au mieux aux attentes des professeurs et de leurs élèves, "ForIndustrie, l’Univers extraordinaire" a été coconstruit avec les régions académiques de l’Education Nationale de Provence-Alpes-Côte d’Azur, de Corse et l’Académie de Montpellier. Des "kits pédagogiques" ont été diffusés. Il y a même eu un "hackathon" et des "journées d’intégration" préalables de formation réunissant enseignants, industriels, développeurs, ergonomes, graphistes… pour s’assurer de la bonne appréhension de l’outil et le tester.



"Les professeurs sont plus habitués que les industriels à parler aux jeunes, nous voulions vraiment que cet outil leur apporte quelque chose", indique Christine Baze. "L’approche 'gamification' permet d’engranger des points pour sa classe au fur et à mesure du visionnage des contenus et de favoriser une émulation collective au service de la découverte de l’industrie et de ses métiers. Nous avons intégré des animations cachées, un 'œuf d’or' pour amasser des centaines de points supplémentaires et entretenir le plaisir de cliquer. Nous avons été particulièrement vigilants sur la RGPD : il n’y a qu’un compte par classe, chaque classe est inscrite par son professeur et c’est lui qui détient le code d’accès, le transmet à ses élèves… Aucune identité de mineur ne sera récupérée. Les classes pourront accéder à leur classement dans le jeu en temps réel."

Une initiative appelée à s’étoffer et durer

Du côté des industriels, un comité éditorial a validé l’intérêt des contenus. Les premiers travaux de collecte ont commencé au printemps dernier. "Nous avons établi un cahier des charges précis pour que l’activité, les innovations, les métiers soient mis en avant, pas la promotion de l’entreprise. C’était parfois contraignant pour eux d’adapter leurs contenus aux exigences de la plateforme", admet Mathieu Rozières.



L’outil est financé à 90% sur fonds privés, 10% seulement par des aides publiques, signe de l’intérêt que les entreprises et leurs organisations lui portent pour éveiller des vocations chez les jeunes. Il est appelé à constamment s’enrichir. Quand le jeu sera terminé, "ForIndustrie, l’Univers extraordinaire" restera en ligne pour aider les élèves dans leurs réflexions sur leur orientation prochaine (filières professionnelles, Parcours Sup…). "Tout ce qui a été réalisé permet de thésauriser pour l’avenir afin que la plateforme s’inscrive dans le temps", confie Mathieu Rozières. "Nous enregistrons déjà des sollicitations d’autres régions ou de filières pour la décliner et nous avons des idées", assure Serge Bornarel, délégué général de l’UIMM Alpes-Méditerranée.