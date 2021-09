Fortnite mis sur liste noire par Apple jusqu'à la fin des joutes judiciaires contre Epic Games

Fortnite pourrait être banni de l'App Store pendant 5 ans, soit jusqu'à la fin du procès contre Apple et Epic Games. L'éditeur du jeu à succès pensait que le versement de six millions de dollars pour violation des conditions d'utilisation du store – doublé d'une promesse de respecter les règles à l'avenir – aurait permis de calmer les tensions. Apple en a décidé autrement, montrant une fois de plus sa poigne de fer sur l'écosystème applicatif iOS.

