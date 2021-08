Comment Four Data connecte les cuves et silos pour l'agriculture et l'industrie

En tant qu’éditeur d’objets connectés et concepteur de logiciels métiers SaaS et applications mobiles, Four Data a d’abord conçu Fuel It, un capteur destiné à surveiller le niveau des cuves de combustibles afin d’éviter les débordements mais aussi de prévoir la consommation, anticiper la pénurie mais aussi être alerté en cas de fuite ou même de vol.



"Notre idée de départ concernait les combustibles de chauffage des particuliers mais nous l’avons étendu aux professionnels qui proposent notre solution afin de mieux gérer leurs approvisionnements en anticipant les besoins, organiser les livraisons et fidéliser les clients", précise Yann De la Roche Saint André, l’un des fondateurs. Grâce à un système d’ultrason, le capteur peut détecter la présence d’un liquide dans une cuve allant jusqu’à cinq mètres et réaliser des relevés plusieurs fois par jour.



L’utilisateur peut modifier à distance la fréquence de mesure par envoi au capteur d’une commande (downlink), via le réseau SigFox ou LoRaWAN et ainsi définir la priorité des relevés à exécuter en fonction des cuves et de leur contenu. La plateforme Fueldesk & Fuelsens et des alertes peuvent être paramétrées et les données sont redirigées vers le serveur choisi via API. Etanche à l’eau, le dispositif Fuel It se compose de deux batteries Duracell Procell AA (2557 mAh) d’une durée de vie estimée à 10 ans.



étendre le principe au solide

"Nous avons été sollicité par des agriculteurs qui utilisaient notre solution pour leur cuve de carburant afin de la dupliquer à des contenus solides pour leur silo à grain et à alimentation animale notamment." Four Data disposant de toutes les compétences en interne, les développeurs, électroniciens et autres ingénieurs de l’entreprise aux 16 salariés ont imaginé Agrilab.io.



La jauge connectée garanti le suivi à distance du volume d’un contenant tel qu’un silo ou une cuve pouvant aller jusqu’à 60 mètres de haut grâce à une led infrarouge Lidar. Le capteur compatible avec les réseaux des opérateurs publics Sigfox ou LoRaWAN et avec les réseaux LoRaWAN opérés à titre privé. "Agrilab.io facilite le réapprovisionnement des agriculteurs et leur permet d’avoir une vision de leur exploitation grâce aux indices de consommation."



Les agriculteurs peuvent aussi solliciter un dispositif de suivi GPS visant à suivre ou surveiller le matériel directement sur une carte depuis un espace professionnel. "Un agriculteur peut ainsi vérifier que son système d’irrigation fonctionne normalement et être alerté en cas d’arrêt imprévu ou à la fin de son programme." Ce capteur est compatible avec les réseaux Sigfox RCZ1, RCZ2, RCZ4.



Des jauges connectées pour les déchets liquides

Sur sa lancée, pour répondre aux besoins exprimés, Four Data a conçu deux autres solutions. Datawaste concerne les jauges intégrant des déchets liquides ou eaux souillées. "Ce dispositif intéresse les garagistes qui conservent les huiles usées par exemple mais aussi les entreprises chargées de pomper les eaux usées." Enfin, en partenariat avec un industriel allemand spécialiste de la gestion des eaux pluviales, Four Data a créé Wizewater.



Face au problème de la bétonisation et de l’infiltration des eaux dans le sol, ce dernier dispositif, installé sur des nappes phréatiques artificielles souterraines, vérifie le bon écoulement de l’eau ainsi que le bon dimensionnement du système pour garantir l’efficacité des futures installations. Pour toutes ses solutions, Four Data (un million d’euros de chiffre d’affaires) choisit de faire l’assemblage de son capteur en Bourgogne-Franche-Comté.