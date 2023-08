Foxconn investit 800 millions de dollars dans des nouvelles usines en Inde

L'état de Karnataka, dans sud de l'Inde, a annoncé mercredi avoir conclu un accord avec la société taïwanaise Foxconn pour la construction de deux usines. La première coûtera 350 millions de dollars et fabriquera des composants électroniques pour les iPhone d'Apple tandis que la seconde, à 250 millions de dollars, se concentrera sur la production de semi-conducteurs.



Deux jours plus tôt, la multinationale avait également signé un contrat prévoyant la construction d'une autre usine dans l'état voisin de Tamil Nadu, chiffrée à 194 millions de dollars.

Conséquence de la politique d'incitation indienne

Au total, près de 800 millions de dollars vont donc être investis par le fournisseur attitré d'Apple dans le sud de l'Inde. Les deux usines de l'état de Karnataka permettront de créer 13 000 emplois.



D'autres multinationales spécialisées dans les composants électroniques telles que Micron, Applied Materials et AMD ont elles aussi annoncé ces dernières semaines des investissements massifs, respectivement de 825 millions, 450 millions et 400 millions de dollars, dans le pays gouverné par Narendra Modi.



Le premier ministre nationaliste, invité controversé d'Emmanuel Macron lors du défilé du 14 juillet, a en effet bâti une forte politique d'incitation économique, finançant et appelant les firmes technologiques du monde entier à s'implanter sur son territoire. En 2021, son gouvernement avait ainsi lancé un programme de 10 milliards de dollars pour accélérer la production nationale de semi-conducteurs et de puces électroniques.

Apple veut réduire sa dépendance à la Chine

Dans un communiqué cité par le média américain TechCrunch, le ministre du développement des infrastructures de l'état de Karnataka, Mallanagouda Basanagouda Patil, a d'ailleurs confirmé que la signature de Foxconn était en partie due aux "politiques industrielles et d'investissement", qu'il décrit comme "propices à la création d'un écosystème favorable à la croissance des industries".



Pour Apple, le transfert d'une partie de la production en Inde constitue un moyen de réduire sa dépendance à la Chine, dans un contexte de tensions économiques et politiques entre le pays et les Etats-Unis, et après les déboires consécutifs à la politique anti-Covid de Pékin. Selon Digitimes Research, l'Inde devrait produire 45 à 50% des iPhone d'ici à 2027.