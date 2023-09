France Immersive Learning et Meta publient un guide pratique sur l'apprentissage en réalité virtuelle et augmentée

Meta et l’association France Immersive Learning ont présenté ce 20 septembre un guide pratique sur le potentiel de la réalité virtuelle et augmentée pour l'éducation et la formation professionnelle. Fondée en 2017, l’association se spécialise depuis ses débuts dans la promotion et la structuration de l’écosystème français de l'apprentissage immersif, et était donc bien placée pour écrire sur la question.



Si Meta a financé la création de ce guide, c’est qu’il a parié de longue date sur le rôle que jouera la XR dans l’informatique personnelle du futur. "Notre ambition est de faire des technologies immersives un vrai vecteur de progrès, et l’immersive learning illustre bien ce potentiel car c’est l’un des cas d’usage les plus matures," commente Martin Signoux, Public Policy Manager chez Meta.

L’heure est au déploiement à l’échelle

L’objectif est d’inciter les éducateurs et formateurs qui hésitent encore à s’intéresser à ces technologies dès aujourd’hui, et surtout de leur faciliter la tâche pour qu’ils n’aient pas à réinventer la roue à chaque fois, explique Nicolas Dupain, président-fondateur de France Immersive Learning.



Le guide contient une vingtaine d’interviews d’utilisateurs de ces technologies ainsi qu’une enquête auprès de 200 personnes du secteur, de laquelle il ressort "une grande diversité des cas d’usage et des organisations" ainsi qu’un sentiment que le nombre de cas va exploser dans les années qui viennent. L’un de ses enseignements est que les "early adopters" n’ont pas été que des grandes organisations.



"Ce n’est plus un sujet d’expérimentation, c’est une réalité dans une multitude d’organisations que l’Etat soutient via de nombreux appels à projets, donc il y a des dizaines de millions d’euros versés dans l’écosystème pour développer ces formations, souligne Nicolas Dupain. Le sujet n’est plus de savoir si c’est intéressant, mais comment on passe à l’échelle. Il faut penser des stratégies d’équipements, d’acquisition de contenus, de mise à niveau des équipes…" Cela implique aussi de former les professionnels de la formation et les ingénieurs pédagogiques.

Créer des ressources mutualisées accessibles à tous

"Il y a un besoin de ressources mutualisées, de bibliothèques de contenus, abonde Martin Signoux. Nous comptons justement créer un espace dédié dans la boutique d’applications de nos casques Quest, nous l’avons annoncé la semaine dernière." Les bénéfices de l’apprentissage immersif sont connus depuis déjà plusieurs années et étayés par des études : par rapport à l’e-learning classique, les apprenants intègrent mieux et plus rapidement les informations, sont plus satisfaits et retiennent plus les informations.



A cela s’ajoute l’aspect pratique : il est possible de former plus de personnes de façon personnalisée sans contrainte d’équipements, de lieu ou de dangerosité. Pas besoin d’arrêter une ligne de production industrielle, de bloquer un TGV ou de construire une réplique de centrale nucléaire. Même les chirurgiens peuvent s’entraînés à opérer sans risque.