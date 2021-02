Frédéric Mazzella, président et cofondateur de BlaBlaCar, bientôt au conseil d'administration de Renault

Frédéric Mazzella, cofondateur et président de BlaBlaCar, va faire son entrée au conseil d'administration de Renault. Le constructeur a annoncé jeudi 18 février 2021 la nomination de deux nouveaux membres, Bernard Delpit (directeur général adjoint et directeur financier du groupe Safran) et Frédéric Mazzella, qui doit encore être validée lors d'un vote de l'assemblé générale des actionnaires en avril prochain.



Un conseillé sur la partie mobilité ?

"Les nominations de Bernard Delpit et Frédéric Mazzella, proposées par le Conseil d’administration, s’inscrivent dans une nouvelle dynamique", affirme Jean-Dominique Senard, président du Conseil d’administration. La nomination du cofondateur du service de covoiturage confirme la volonté de Renault de se tourner vers les nouvelles mobilités.



Sous l'impulsion de son nouveau patron, Luca de Meo, le constructeur a présenté en début d'année son plan stratégique "Renaulution" visant à passer de la course au volume à la création de valeur. Cela passe par la création d'une nouvelle entitée baptisée Mobilize et dont le but est de développer de nouvelles sources de bénéfices provenant des services de données, de mobilité et d'énergie au profit des utilisateurs de véhicules.



Frédéric Mazzella pourra apporter son expérience dans ce domaine des services de mobilité puisqu'il est à l'origine de la célèbre application de covoiturage BlaBlaCar. Il a aussi une bonne visibilité sur le secteur des start-up en tant que coprésident de France Digitale, une association qui regroupe start-up et investisseurs.