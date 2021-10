Free éteint ses antennes 4G la nuit pour économiser de l'énergie

Le goupe Iliad, qui a présenté sa stratégie climat en janvier 2021, va engager 1 milliard d'euros sur 15 ans pour parvenir à la neutralité carbone à l'horizon 2035. Ce lundi, la maison mère de l'opérateur Free a fait état de plusieurs avancées.



Réseaux mobiles : la nuit, on éteint

Depuis le 1er juin, Free éteint sur l'ensemble du territoire sa bande de fréquence 2600 MHz entre minuit et 5h du matin. Cette bande dite "capacitaire" est utilisée notamment en zone urbaine pour absorber une grande quantité de trafic. Son extinction ne nuit donc pas à la couverture du réseau. Si le trafic le requiert, l'opérateur indique que les antennes se rallument automatiquement. Cette fonction est assurée par une évolution logicielle des équipements, fournis par Nokia.



"L'idée est d'arrêter d'émettre à des heures où le réseau n'est pas entièrement utilisé", explique Bertrand Fievet, responsable des réseaux radio chez Iliad. Selon ce dernier, qui précise que le pic de trafic sur le réseau 4G de Free intervient entre 21h et 22h, éteindre les antennes relais la nuit permettrait de diminuer la consommation énergétique du réseau de 5 à 10%. Précisons que cette extinction ne concerne pas les antennes mutualisées avec d'autres opérateurs.



En 2019, les équipements de réseaux fixes et mobiles contribuaient à un peu plus de 60% des émissions directement produites et générées par les productions consommées par le groupe.



100% d'énergie verte

Iliad déclare par ailleurs avoir atteint son objectif de 100% d'électricité d'origine renouvelable (certifiée EKOenergy) en France et en Italie. Il lancera en outre cet hiver quatre projets de compensation carbone pour ses émissions résiduelles, en France, sous la forme de projets de boisement ou de reboisement représentant 76 hectares et 86 000 arbres plantés.



"Le numérique, qui représente 2% des émissions de CO2 en France et 4% dans le monde, a un rôle extrêmement important à jouer dans la transition environnementale de notre société", a déclaré Thomas Reynaud, le directeur général du groupe Iliad. Les télécoms représentent 5% de l'empreinte carbone du numérique à l'échelle nationale selon un rapport du Sénat.