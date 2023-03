Free lance une offre de VOD gratuite avec de la publicité

Free annonce le lancement de Oqee Ciné, une plateforme de vidéo à la demande gratuite pour les abonnés Freebox, financée par la publicité. Celle-ci propose un catalogue au lancement de 300 films et séries, disponibles en illimité sur smartphones, tablettes, Apple TV, boîtiers et TV. Le service est inclus pour les abonnés disposant de l'option TV.

Les publicités seront diffusées avant et en cours de programmes, comme sur une chaîne commerciale. Free indique que son catalogue s'enrichira au fur et à mesure. Pour le moment, l'opérateur met en avant des films à gros budget comme Godzilla, du fonds de catalogue (Rencontre du Troisième Type, Dracula…), des séries telles que StartUp et Taken, ainsi que des programmes jeunesse comme Tintin et Stuart Little 2.

Oqee est l'application de Free qui permet depuis 2020 d'accéder aux offres de télévision et de replay depuis un smartphone, une Apple TV ou un téléviseur connecté.

La longue histoire des opérateurs avec la SVOD

Les offres de VOD avec pub (AVOD) ont le vent en poupe actuellement. Netflix a lancé la sienne à 5,99 euros par mois, de même que Disney+ aux États-Unis.

Free est le premier opérateur à lancer une offre de ce type, même si elle ne peut se comparer au catalogue de Netflix. Toutefois, il n'a rien inventé, pour ceux qui se souviennent de l'éphémère Zive lancé par SFR en 2015, une offre maison de SVOD incluse dans les forfaits les plus chers, devenue par la suite SFR Play VOD, avant de se vider de ses films et de ses séries pour ne plus contenir que des programmes jeunesse.

Orange, de son côté, a récemment revendu OCS au groupe Canal+. Cette dernière ne propose pas de version moins chère cofinancée par la publicité.