Free Pro rachète ITrust pour accélérer dans la cybersécurité

Comme tous les opérateurs télécoms présents sur le marché des services aux entreprises, Iliad cherche à se développer dans le domaine de la cybersécurité. Sur ce segment hors du cœur de métier initial, la croissance externe est une option qui a l'avantage d'aller plus vite. C'est pourquoi Free Pro, la division B2B d'Iliad, annonce ce 4 mars une prise de participation majoritaire dans ITrust, éditeur français de solutions de cybersécurité et entreprise de services numériques. Les deux partenaires entretenaient déjà des relations commerciales depuis 2021, lorsque Free Pro s'appelait encore Jaguar Network.

Une offre qui se veut à tarifs abordables et transparents

En association avec ITrust, Free Pro lance Cyber XPR, une offre conçue pour "démocratiser l'accès aux meilleures technologies de protection cyber". "La seule offre [dite SIEM UEBA] 100% souveraine du marché", revendique Iliad, puisque 100% des capitaux sont français, qu'elle a été conçue et développée en France, et que les données sont hébergées dans l'Hexagone.

Pour les entreprises de moins de 100 salariés, elle sera proposée à des tarifs démarrant à moins de 100 euros par mois. La protection de 20 postes et le déploiement d’un SOC pour une PME coûteront 400 euros par mois par exemple. Pour les grandes entreprises, la solution complète sera forfaitisée, "sans dépassement de consommation".

Cyber XPR comprend la solution technologique, qui a recours à l'intelligence artificielle pour analyser de grands volumes de données, et la mise à disposition de l'expertise de cyber analystes, à travers deux SOC (Security Operation Center) basés à Issy-les-Moulineaux (92) et Toulouse.

ITrust bien implanté dans le secteur public et les hôpitaux

Fondée en 2007, ITrust emploie 80 collaborateurs. L'entreprise compte plus de 400 clients dans le monde, dont six sociétés du CAC 40, le ministère de la Défense et de l'Agriculture, une cinquantaine de groupes hospitaliers, des collectivités, la Maaf, NRJ et Burger King. Ses experts réalisent des prestations d’audit intrusif chez Airbus et à la Caisse d'Epargne. La société est partenaire de laboratoires de recherche français, comme le LAAS (Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes du CNRS).

ITrust avait tout pour plaire à Iliad. Son fondateur et PDG, Jean-Nicolas Piotrowski, a inventé "le SOC citoyen à un euro" pour les collectivités locales et les hôpitaux, à un euro par habitant et un euro par lit. Il a créé une école baptisée AN21 pour former des ingénieurs en cybersécurité et en IA, ainsi que le think tank NXU pour réfléchir à "l'accélération des nouvelles technologies" (IA, biotech…) dans une approche interdisciplinaire.

La cybersécurité est l'un des axes devant permettre à Free Pro, qui a dégagé un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros en 2022, de doubler ses revenus d'ici 2025. Lors de la présentation de son plan stratégique, Orange avait indiqué qu'il escomptait un chiffre d’affaires de 1,3 milliard d’euros d’ici 2025 pour Orange Cyberdéfense.