Free Pro fait de Marseille sa capitale

"Nous voulons faire de Marseille la capitale européenne de notre activité à destination des entreprises et des collectivités" promet Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad. Il est venu le 11 mai inaugurer le nouveau siège de Free Pro pour y affirmer des ambitions élevées : l’activité BtoB représente 200 millions d’euros dans le groupe de Xavier Niel et 35 000 clients de toutes tailles, du commerçant au grand groupe (Pernod Ricard, Monoprix, EDF, ID Logistics, Alinea…), de la petite commune à la grande collectivité, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi que les départements des Bouches-du-Rhône et du Var faisant partie notamment de ce portefeuille de clientèle.

Free Pro se déploiera depuis Marseille mais elle compte déjà dix agences en France pour un effectif de près de 600 collaborateurs. Les deux-tiers d’entre eux sont répartis dans cet immeuble de 8 étages et 6515 m2 où le cadre de travail a été particulièrement soigné : terrasse panoramique sur la Méditerranée et les îles du Frioul, plateaux aux couleurs vives mêlant open space, espaces plus privatifs et salles de réunion, amphithéâtre, salle de sport, conciergerie, salle de formation… Auparavant, Free Pro était implanté dans l’immeuble Quanta où avait grandi Jaguar Network qu’Iliad a rachetée en 2019.

Doubler le nombre de clients à fin 2023

"Notre croissance plus rapide que prévu nous a conduits à être de plus en plus à l’étroit, il fallait trouver un nouveau site où nos salariés se sentent bien pour qu’ils aient envie de venir travailler et innover", explique Denis Planat, directeur général de Free Pro, convaincu que le télétravail ne peut suffire à épanouir des salariés et insuffler un esprit d’équipe.

"D’ici fin 2025, l’entreprise comptera 800 collaborateurs. Mais nous voulions aussi un lieu ouvert pour y accueillir nos clients. Actuellement, nous en gagnons 2000 par jour". Lors de l’annonce le mois dernier de la prise de participation majoritaire d’Iliad dans la société ITrust, il avait dévoilé l’objectif d’atteindre 60 000 à 70 000 clients à fin 2023. Et Thomas Reynaud avait parlé de 400 à 500 millions d’euros de chiffre d’affaires dans les trois ans.

Un projet de 2ème datacenter

Free Pro a équipé cet immeuble construit par Eiffage et baptisé "SmartSea" d’une antenne 5G Stand Alone qui permet à ses salariés et usagers de bénéficier d’un réseau mobile privé avec son propre cœur de réseau. L’entreprise détient également sur la ville un réseau de fibre privée dédiée aux entreprises et collectivités de l’agglomération.

Son datacenter, doté de 1500 baies sur 8000 m2, se situe un peu plus au nord, au-dessus du quartier de l’Estaque, mais le directeur général d’Iliad a annoncé qu’il espérait prochainement en avoir un deuxième, compte tenu de la proximité d’une quinzaine de câbles sous-marins internationaux de fibre optique qui font de Marseille le 7ème hub internet mondial.

Avec cette implantation, Provence-Alpes-Côte d’Azur est devenue la 2ème région du groupe Iliad en France, puisque, en comptant les équipes de Free (centres de relations abonnés, boutiques, Free Proxi…), 1500 personnes y sont désormais positionnées.