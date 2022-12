Victime d'une fuite de données, Adecco met en garde ses intérimaires

L’agence française d’intérim Adecco a été victime, selon ses propres mots, d’une “tentative d’extraction de données”.

Ses intérimaires et anciens intérimaires ont reçu ces derniers jours un e-mail, repéré par Le Parisien et partagé par certain d’entre eux sur les réseaux sociaux, dans lequel l’entreprise signale que certaines de leurs données personnelles — noms, prénoms, emails, numéros de sécurité sociale et coordonnées bancaires — “ont été potentiellement divulguées”.

“Pour y avoir travaillé aussi par le passé, il faut savoir que vos documents sont conservés dans un drive (carte d’identité, RIB, etc.). Les pirates y ont peut-être eu accès”, se souvient un des anciens collaborateurs sur Twitter.

Piratage de la base de données d'Adecco.



Prudence aux personnes qui comme moi, furent intérimaire un jour. Pour y avoir travaillé aussi par le passé, il faut savoir que vos documents sont conservés dans un drive (carte d'identité, RIB, etc). Les pirates y ont peut-être eu accès. pic.twitter.com/W7HyY9EyCC — David Turotte (@dturotte) December 23, 2022

Adecco indique avoir “immédiatement pris les mesures nécessaires pour pallier cette décision”, s’être rapprochée de la Cnil et avoir déposé plainte. L’entreprise invite les personnes concernées à prévenir leur banque de cette possible divulgation de leur IBAN et d’être vigilantes face aux tentatives de phishing qui pourraient à présent prendre le relai.

Le piratage ne daterait pas d’hier. “Mardi 8 novembre sont apparus plusieurs témoignages sur les réseaux sociaux faisant état de prélèvements d’une somme de 49,85 euros par la société ‘Solfex France SASU’, que nous ne connaissons pas et qui n’appartient pas au groupe Adecco”, écrivait l’entreprise le mois dernier dans un communiqué.

Selon Le Parisien, “il s’agit donc là de la même fuite de données, et d’une deuxième vague de mails à ce sujet. Mais à la différence des salariés touchés début novembre, les derniers alertés ne seraient pas concernés par la fuite de leurs coordonnées bancaires”. Adecco a par ailleurs ouvert une ligne téléphonique dédiée pour répondre aux inquiétudes des personnes concernées.