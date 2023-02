Furieux du manque de popularité de ses tweets, Elon Musk menace ses ingénieurs pour obtenir plus de vues

Twitter continue de pérécliter sous la direction chaotique d'Elon Musk. Le patron du réseau social a intimé aux ingénieurs de favoriser ses propres tweets après une sous-performance d'un de ses messages le soir du Super Bowl, dimanche 12 février. La grand-messe du football américain opposait les Eagles de Philadelphie aux Chiefs de Kansas City. Le tweet du d'Elon Musk sur la compétition sportive a suscité moins d’engagement que celui du président américain, Joe Biden.

As your president, I’m not picking favorites.



But as Jill Biden’s husband, fly Eagles, fly. https://t.co/YtgaEC83Qj — President Biden (@POTUS) February 13, 2023

C’est ce que rapporte le média américain Platformer, spécialisé dans la couverture de la Silicon Valley. Le message du président américain a été vu 29 millions de fois, contre 9,1 millions pour celui d’Elon Musk (avant que ce dernier ne le supprime, dépité). Le soutien des deux hommes aux Eagles de la côte Est n’a pas amélioré leurs performances sportives, puisque l’équipe de Philadelphie s’est inclinée devant celle de Kansas City, vainqueur 38 à 35.

80 personnes mobilisées toute la nuit

Il était 2h36 du matin, heure américaine, quand James Musk, cousin d’Elon et lui-même employé du réseau à l’oiseau bleu, a envoyé un message urgent aux ingénieurs de Twitter sur Slack, le soir même du Super Bowl : "Nous débuguons un problème d’engagement sur la plateforme. Toute personne capable de créer des tableaux de bord et de coder peut aider à résoudre ce problème. C’est très urgent. Si vous êtes prêt à aider, merci de mettre un +1 sur ce post."

Suite au match, Elon Musk est retourné en jet privé à San Francisco (Californie), où se trouvent les locaux de Twitter, pour exiger de ses équipes un traitement de faveur. Il s’est adressé à elles en personne, dans la nuit. "Après que Musk a menacé de licencier les ingénieurs restants, ils ont construit un système conçu pour s'assurer que Musk – et lui seul – bénéficie d'une promotion inédite de ses tweets auprès de l'ensemble des utilisateurs", écrit le média américain. Près de 80 personnes, qui ont travaillé toute la nuit, auraient été mobilisées sur ce seul sujet. Les adjoints du milliardaire ont également déclaré aux ingénieurs que si le problème n’était pas réglé, tous perdraient leur emploi.

Un boost artificiel d’un facteur de 1 000 appliqué à son compte

D’après ses équipes, les tweets d’Elon Musk seraient moins visibles parce que le patron de Twitter a été bloqué par beaucoup de monde ces derniers mois, au fil de ses provocations en ligne. Platformer avait déjà rapporté la semaine passée le licenciement d’un directeur technique de Twitter, qui avait expliqué à Elon Musk que ses tweets étaient moins vus parce que l’intérêt que le public lui porte avait diminué. Dans les faits, les systèmes qu'utilisent les réseaux sociaux pour décider quel message doit être promu auprès de qui sont notoirement opaques et les causes exactes d'une baisse d'audience de ce type peuvent être multiples et difficiles à déterminer.

Dès lundi après-midi, les ingénieurs de Twitter avaient permis aux tweets de leur patron de contourner l’algorithme traditionnel. Celui-ci a "artificiellement augmenté les tweets de Musk d'un facteur de 1000, un score constant qui garantit que ses tweets sont mieux classés que ceux de n'importe qui d'autre dans le flux", détaille Platformer. Un bricolage qui signifie que les systèmes mis en place pour éviter que les gens soient inondés par les tweets d'un seul compte ne s'appliquaient plus, ce qui a provoqué l'ire d'une partie des utilisateurs.

43 millions de vues sur ses tweets de mardi

Elon Musk a répondu comme à son habitude par un "meme" se voulant amusant, avant d'indiquer que Twitter corrigerait le tir. Le boost artificiel reste toutefois bien en place, rapporte Platformer, mais son facteur est désormais moindre. A défaut de passer inaperçue, la colère d’Elon Musk aura-t-elle été efficace ? Les tweets qu’il a publié mardi 14 février ont atteint une audience de 43 millions d’utilisateurs, consigne le média américain. Soit dans la fourchette haute de sa moyenne de ces derniers mois, sans être un record personnel. Néanmoins, cela pourrait se retourner contre lui. L'un des mots-clés les plus en vue sur le réseau ce matin était #BlockElon.

Please stay tuned while we make adjustments to the uh .… “algorithm” — Elon Musk (@elonmusk) February 14, 2023

Les décisions du président de Twitter font régulièrement la Une pour leur caractère arbitraire : encore en décembre dernier, plusieurs leaders politiques européens s'étaient indignés de la suspension des comptes de journalistes tech, rétablis depuis. D'une polémique à l'autre, les jours d'Elon Musk à la tête de Twitter semblent comptés, à en croire le patron du réseau lui-même : après avoir annoncé fin décembre qu'il cherchait quelqu'un "d'assez fou" pour lui succéder, Elon Musk a réitéré ses propos par visioconférence lors d'un forum à Dubaï, le 15 février. Il a déclaré vouloir trouver ce remplaçant "vers la fin de l'année", une fois que Twitter serait "dans une situation stable". Reste que ce caprice à 44 milliards de dollars (dont il a échoué à se désister) semble lui aura coûté plus que de l'argent.