Gadsme, spécialiste français de la publicité dans les jeux vidéo, lève 8 millions de dollars

Des panneaux d'affichage publicitaire le long du parcours d'une course de voiture, du placement produit dans une scène de jeu… La publicité "in-game", dans les jeux vidéo, existe depuis très longtemps. Mais la start-up française Gadsme l'a rendue cliquable et dynamique, en lançant l'année dernière une plateforme programmatique de formats publicitaires à la performance.



Le 13 avril 2022, la société parisienne a annoncé une levée de fonds de 8 millions de dollars en seed, menée par le fonds américain Galaxy Interactive spécialisé dans le jeu vidéo, et faisant également intervenir Ubisoft et des business angels. La start-up compte notamment utiliser ces fonds pour développer sa force commerciale.



Réconcilier les joueurs et les annonceurs

Gadsme a été fondée en 2019 par Guillaume Monteux, Luc Vauvillier et Simon Spaull. Sa technologie permet d'afficher des publicités ciblées et interactives dans les jeux vidéo, commercialisées au clic ou à la conversion, et de mesurer la performance des campagnes. Si le joueur n'interagit pas avec la publicité, il n'est pas interrompu.



Pour les annonceurs, cela permet d'aller au-delà du branding, tout en limitant l'intrusivité. Lorsqu'il clique, le jeu se met en pause, le temps, par exemple, d'installer une application ou de s'inscrire à une newsletter. Une fois l'action terminée, la partie reprend. La société cible les jeux sur PC, console, mobile, l'e-sport et le métavers.



Selon la banque d'affaires Alantra, qui a accompagné Gadsme dans sa levée de fonds, le marché de l’in-game advertising devrait atteindre 28 milliards de dollars en 2025.