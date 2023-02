Garantme, Black Tiger, Luna… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Garantme a levé 15 M€

Immobilier, Construction

Plateforme de garantie des loyers impayés.

Investisseurs : Bpifrance, Bonsaï Venture Capital, 115 K, NewAlpha AM, Axeleo Capital



Black Tiger a levé 14,5 M€

Applications et technologies d’entreprise

Éditeur de logiciels B2B dédiés à la gestion des données personnelles.

Investisseurs : Arcole, Finance & Invest.brussels



Luna a levé 11 M€

Restauration & Agro-alimentaire

Producteur et distributeur de plats préparés frais.

Investisseurs : iVESTA, business angels



Carbo a levé 5 M€

Économie sociale et solidaire, Développement durable

Plateforme permettant d’évaluer l’empreinte carbone des particuliers et des entreprises.

Investisseurs : Maïf avenir, 115K, Bpifrance, business angels



Caats a levé 4 M€

Animaux

Livraison à domicile sur abonnement de produits pour chat.

Investisseur : Otium Capital



Cohort a levé 3,2 M€

Marketing & Communication

Plateforme d’engagement client alimentée par des NFT.

Investisseurs : IRIS, Axeleo Capital, Kima Ventures, 3founders, business angels



VUF Bikes a levé 3 M€

Transport

Fabricant de vélos-cargos électriques.

Investisseurs : iXO Private Equity, Crédit Agricole Aquitaine Expansion Capital, business angels



Rzilient a levé 2 M€

Entreprise de Services du Numérique

Plateforme d’externalisation de services informatiques pour startup.

Investisseurs : Tomcat Invest, Otium Capital, business angels



Othopus a levé 2 M€

Beauté, Santé

Développeur d'assistants robotiques pour les personnes à mobilité limitée.

Investisseurs : Enchanted Tools, Bpifrance



Tictatrip a levé 2 M€

Transport

Plateforme de réservation de trajets écoresponsables.

Investisseurs : Tomcat Invest, Tudigo, Bpifrance, business angels