GE Healthcare choisit le logiciel de détection automatique des fractures d'AZmed

GE Healthcare, la filiale santé de General Electric, a choisi la start-up française AZmed pour optimiser le flux de travail des radiologues. En effet, elle commercialise le logiciel "Rayvolve" qui est capable de détecter les fractures sur les radiographies grâce à un système d'apprentissage automatique.



Les radiologues peuvent accéder à Rayvolve à travers la plateforme Edison Software Marketplace. Le logiciel est intégré aux solutions Centricity Open PACS AI et Centricity Universal Viewer.



Ainsi, Rayvolve reçoit les radiographies envoyées depuis le PACS (serveur d'images médicales), puis les télécharge et les analyse avant de renvoyer les radiographies d’origine avec un doublon en moins d’une seconde. Ce doublon est une image radiographique annotée grâce à l’IA qui offre des informations aux radiologues afin de contribuer à la détection des fractures.



Une sensibilité de 96%

Rayvolve, qui a reçu le marquage CE en tant que dispositif médical, a déjà analysé plus de trois millions de radiographies qui ont été collectées, étiquetées et utilisées pour entraîner le système d'apprentissage automatique. Il a une sensibilité de 96% (capacité à détecter correctement la fracture) avec une spécificité supérieure à 86% (capacité à détecter correctement l'absence de fracture).



L'objectif n'est évidemment pas de remplacer les radiologues mais de leur faire dégager du temps pour les dossiers plus complexes. En effet, le recours à Rayvolve permettrait de réduire de 36% le temps nécessaire à l'interprétation des radiographies. De plus, la prévalence des erreurs lors de l’analyse et de la détection des fractures sur les radiographies serait réduite de 20%.



Stimuler la création de projets autour de l'IA

GE Health est l'un des plus gros fournisseurs d'équipements d'imagerie médicale. Raison pour laquelle il s'intéresse à l'apport de l'IA pour ces systèmes. Dans cette logique, il a créé un consortium pour stimuler la création de projets autour de l'IA appliquée à l'imagerie médicale.



L'apport des algorithmes dans l'imagerie médicale n'est plus à prouver. Ils permettent d'accélérer le travail des radiologues tout en améliorant la précision des diagnostics. La pandémie de Covid-19 a accéléré les projets dans ce domaine, en particulier autour de l'analyse automatisée des scanners thoraciques.