Geek+ lève 100 millions de dollars pour ses robots destinés à la logistique

Geek+, start-up chinoise spécialisée dans les robots mobiles autonomes, lève 100 millions de dollars. Une levée de fonds en série E annoncée le 8 août 2022 à l'occasion de laquelle la start-up est valorisée à 2 milliards de dollars. Ont participé à cette levée de fonds Intel Capital, Vertex Growth, and Qingyue Capital Investment.



Plus de 300 millions de dollars de commandes

"Le secteur de la logistique à forte intensité de main-d'œuvre a une forte demande d'automatisation robotique, et le marché est encore largement mal desservi, explique Yong Zheng, fondateur et CEO de Geek+ dans un communiqué. Avec l'avantage du premier arrivé, Geek+ a déjà développé un solide avantage concurrentiel sur les marchés mondiaux, apportant une force motrice constante pour le développement des affaires."



Fondée en 2015, Geek + propose des solutions pour automatiser les entrepôts et la logistique : des systèmes pour récupérer des charges, des systèmes de déplacements intelligents et des monte-charges. Geek+ propose également une solution de préparation de commandes tout-en-un et un système de gestion de robots capable de planifier et coordonner un ensemble de robots. La start-up assure ajoute à son offre des solutions d'exploitation et de maintenance.



Geek+ a enregistré un chiffre d'affaires annuel de 150 millions de dollars et plus de 300 millions de dollars de commandes en 2021. La société, et ses 1500 salariés, assure que son volume de commandes a doublé au premier semestre 2022 par rapport à la même période l'année précédente. Elle explique vouloir utiliser les fonds pour accélérer son expansion géographique tout en poursuivant les investissements en R&D.