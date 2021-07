General Motors déploie Super Cruise sur de nouveaux modèles et l'améliore

General Motors poursuit son offensive dans les systèmes avancés d'aide à la conduite en favorisant leurs usages. Le constructeur automobile a annoncé le 23 juillet que six modèles seraient équipés de son système Super Cruise en 2022. Les six modèles équipés de cette fonctionnalité seront : Cadillac Escalade, Cadillac CT4, Cadillac CT5, Chevrolet Silverado, GMC Hummer électrique Pickup et le GMC Sierra.



Trois nouvelles fonctionnalités

Contrairement à l'Autopilot de Tesla, les conducteurs n'ont pas l'obligation d'avoir leurs mains sur le volant lorsque le système Super Cruise est enclenché, mais doivent rester attentifs à la route. Pour l'instant, Super Cruise permet aux conducteurs de lâcher le volant sur près de 322 000 kilomètres de routes situées aux Etats-Unis et au Canada. Il combine des données cartographiques Lidar, un GPS haute précision, des caméras et capteurs, ainsi qu'un système d'attention du conducteur qui veille à ce que la personne derrière le volant soit attentive.



General Motors annonce également de nouvelles fonctionnalités pour son système avancé d'aide à la conduite. "Trailering" permet de remorquer un bateau ou un camping-car tout en utilisant les fonctionnalités de Super Cruise permettant de ne pas avoir les mains sur le volant. "Automatic lane change" indique tout simplement quand le changement de voie est optimal et initie la manœuvre. Avec "Enhanced navigation display", les routes compatibles avec le système Super Cruise sont affichées dans le système de navigation embarqué pour les véhicules dotés de Google Maps et les itinéraires disponibles pour la conduite mains libres seront affichés lors de la sélection de l'itinéraire.





Des véhicules autonomes pour 2030

"Les véhicules supplémentaires compatibles Super Cruise et les nouvelles fonctionnalités sont une étape importante vers notre objectif de permettre la conduite mains libres 95% du temps et de rendre les gens plus à l'aise pour lâcher le volant", a commenté Mario Maiorana, Super Cruise chief engineer, dans un communiqué. Au total, GM prévoit de déployer Super Cruise sur 22 modèles d'ici fin 2023.



L'architecture 'Vehicle Intelligence Platform' (VIP), qui connecte chaque système du véhicule dans un seul réseau avancé à haute vitesse et très sécurisé, est ce qui rend possible les améliorations de Super Cruise. L'architecture VIP dispose de 4,5 téraoctets de puissance de traitement de données par heure. Le constructeur automobile travaille également à rendre son système Super Cruise effectif dans les centres urbains. Et General Motors ambitionne de commercialiser des véhicules autonomes auprès du grand public d'ici 2030.