General Motors investit 71 millions de dollars dans un nouveau centre technologique et de design

General Motors (GM) a annoncé mardi 13 juillet 2021 investir 71 millions de dollars dans un nouveau campus de conception et de technologie de pointe (New Advanced Design and Technology Campus) à Pasadena, dans le sud de la Californie. Plus précisément GM va déménager son site existant situé au nord d'Hollywood dans un nouvel espace de près de 14 000 m². L'actuel centre continuera d'être utilisé pour des opérations de conception avancées tant que les travaux sur la nouvelle installation ne seront pas achevés, soit au second semestre 2022.



Réalité virtuelle et technologies immersives

Ce nouvel espace est plus proche de ses centres technologiques de la côte ouest des Etats-Unis et des universités, qui sont des viviers pour recruter des personnes qualifiées. Ce site va "augmenter la capacité de GM à soutenir les opportunités commerciales émergentes dans les domaines de la technologie de pointe, de l'intégration de logiciels et des futures solutions de mobilités". Les équipes vont se concentrer sur le développement de projets conceptuels et de mobilités du futur qui sortent du cadre de ses programmes sur les véhicules de production.



Ce nouvel espace sera suffisamment grand pour accueillir des concepts en taille réelle ou permettre aux employés de travailler sur des designs en réalité virtuelle. Un dernier point d'autant plus important que GM entend favoriser l'utilisation de technologies immersives et de réalité virtuelle. Un laboratoire d'innovation permettra d'ailleurs de concevoir, mettre en œuvre et valider de nouveaux outils de conception ainsi qu'un studio de conception d'expérience et d'interface utilisateur avancé.



eVTOL et véhicule lunaire

Cette annonce du campus technologique de Pasadena s'inscrit dans la stratégie plus globale d'expansion de GM Design : une nouvelle installation Design West est actuellement en construction au Global Technical Center de Warren dans le Michigan, et le constructeur a récemment annoncé l'expansion de l'Advanced Design Center à Shanghai en Chine.



En lien avec cette stratégie, GM a récemment dévoilé sa nouvelle division BrightDrop chargée de mettre en place un écosystème de véhicules et services dédiés à la livraison. Sa marque Cadillac a également dévoilé deux concepts de véhicules : un eVTOL qui est un aéronef électrique à décollage et atterrissage verticaux pouvant se déplacer de toit en toit ; un véhicule autonome conçu comme une pièce de vie pouvant être modulée selon les besoins. Enfin, le constructeur s'est rapproché de Lockheed Martin pour plancher sur un véhicule lunaire. Des projets sur lesquels ses employés travailleront depuis son nouveau campus.