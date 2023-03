General Motors planche sur un assistant vocal dopé à ChatGPT

Le constructeur automobile américain General Motors planche sur un assistant vocal basé sur les grands modèles de langage derrière ChatGPT. L’information a été dévoilée mardi 10 mars 2023 par le média Semafor (à qui elle a été confiée par une source proche du dossier) et corroborée ce lundi 13 mars 2023 par Reuters qui a obtenu la confirmation de Scott Miller, vice-président de GM.

Si l’on se doutait que les grands modèles de langage démocratisés par l’arrivée remarquée de ChatGPT seraient prochainement exploités par les constructeurs automobiles pour offrir de nouvelles options aux conducteurs, GM est le premier à évoquer clairement le sujet.

Il faut dire que le partenariat que sa filiale de véhicules autonomes Cruise a lancé il y a deux ans avec Microsoft le plaçait en pole position. Il y a ainsi de fortes chances pour que le futur chatbot à commande vocale de l'entreprise s’appuie sur Azure, le service cloud de Microsoft.

Remplacer le manuel d’utilisation ou prendre rendez-vous au garage

Scott Miller a affirmé que cet assistant dopé à l'IA irait au-delà des simples commandes vocales disponibles depuis un certain temps dans les véhicules. Il a expliqué que son chatbot se comporterait différemment de ChatGPT ou de Bing Chat grâce à l’ajout d’une "couche logicielle supplémentaire" spécifique à la voiture.

Celui-ci permettrait de poser des questions relatives à l’état du véhicule, remplaçant ainsi le manuel d’utilisation. Il pourrait par exemple montrer au conducteur comment remplacer le pneu de la voiture en cas de crevaison en lançant une vidéo explicative, ou lui indiquer quoi faire lorsque tel ou tel voyant est allumé.

Toujours selon le vice-président, l'assistant vocal pourrait même être capable de prendre rendez-vous dans un garage pour une révision ou une réparation, et offrir des fonctions d’intégration et de programmation avec d’autres appareils, notamment les portails d'entrée ou portes de garage.

Le début d’une course à l’IA dans le secteur automobile ?

Aucune date de sortie n’a été donnée, mais on peut imaginer que les véhicules haut-de-gamme du constructeur, notamment ses Cadillacs, seront les premiers à intégrer cette technologie lorsqu’elle sera prête.

Ces derniers temps, les options physiques et les performances des moteurs ont laissé place à la connectivité et à l’intégration de logiciels parmi les priorités de R&D des constructeurs automobiles, que ce soit pour apporter plus de confort, de sécurité, ou encore de distraction.

Craignant d’être dépendants des GAFAM, ces derniers ont d’abord tenté de développer leurs propres systèmes informatiques, puis ils se sont finalement résolus à s'associer à eux, comme GM l’a fait avec Microsoft. Avec cette annonce, le constructeur américain semble vouloir prendre de l’avance, lançant officiellement la course à l’intégration de l’IA qui devrait se jouer prochainement dans le secteur automobile.