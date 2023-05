General Motors réorganise son activité logiciels avec la création d'une nouvelle division

Le constructeur automobile américain General Motors a annoncé le 9 mai 2023, la création d’une nouvelle division consacrée aux logiciels. Elle regroupera trois unités qui étaient jusqu'à présent distinctes au sein de l’entreprise : les systèmes d'exploitation, les technologies de l'information et du numérique, et les services numériques.

Le groupe s'est fixé pour objectif d'augmenter ses marges bénéficiaires et de doubler son chiffre d'affaires pour atteindre environ 280 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie. Et pour cela, il mise en partie sur le software.

Le logiciel au coeur des nouveaux véhicules

La création de cette division est en effet l’illustration concrète du plan de GM (et de beaucoup d’autres constructeurs), qui consiste à développer des logiciels en interne et à lancer des services, applications, fonctionnalités numériques embarquées et monétisables. Souvent proposées sous forme d’abonnement, ces solutions, qu'il s'agisse de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) ou de systèmes d'infodivertissement, permettent de générer des revenus récurrents et ainsi d'accroître leurs bénéfices.

L’ère du "véhicule défini par logiciel" (ou Software-Defined Car), poussée par le virage vers l’électrique, semble être proche, voire déjà là. "Nous sommes entrés dans la phase suivante de notre transformation technologique, axée sur la mise à l'échelle rapide de nouveaux modèles de véhicules électriques et de notre plateforme logicielle Ultifi", a déclaré Mary Barra, directrice générale de General Motors, dans le communiqué.

Un ancien cadre de la division cloud d’Apple aux manettes

Aux commandes de cette nouvelle unité, Mike Abbott, ancien vice-président de l'ingénierie au sein de la division cloud d'Apple. Il rejoindra GM en tant que vice-président exécutif des logiciels à compter du 22 mai.

"L'expérience de Mike en tant que fondateur et entrepreneur, conjuguée à ses antécédents en matière de création et de fourniture de certaines des solutions logicielles les plus convaincantes du marché font de lui un excellent candidat pour GM", a affirmé la directrice dans le communiqué.

Cette embauche intervient quelques semaines après que GM a annoncé qu'il abandonnait CarPlay d’Apple et Android Auto dans ses voitures électriques, leur préférant un système maison, développé en collaboration avec Google.