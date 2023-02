GM signe un accord avec GlobalFoundries pour sécuriser son approvisionnement en semi-conducteurs

Le 9 février 2023, General Motors a annoncé avoir conclu un accord de long terme avec Global Foundries, fabricant américain de semi-conducteurs, lui garantissant une production exclusive de puces fabriquées aux Etats-Unis.

L’industrie automobile a dû faire face à une importante pénurie de ces composants ces dernières années, alors même qu’ils deviennent de plus en plus essentiels pour fabriquer des véhicules modernes, alimentant leur connectivité, leur électrification, leurs systèmes de conduite autonome…

Une fabrication basée aux États-Unis pour une chaîne d'approvisionnement plus résiliente

"Nos besoins en semi-conducteurs vont plus que doubler au cours des prochaines années, les véhicules devenant des plateformes technologiques" prévoit Doug Parks, vice-président exécutif de General Motors en charge du développement mondial des produits. "L'accord d'approvisionnement avec GlobalFoundries contribuera à établir un approvisionnement solide et résilient de cette technologie cruciale aux États-Unis, ce qui aidera General Motors à répondre à cette demande, tout en offrant de nouvelles technologies et fonctionnalités à nos clients", poursuit-il.

Dans le cadre de cet accord, le fabricant de semi-conducteurs va créer une nouvelle chaîne d’approvisionnement exclusivement dédiée à General Motors. Les entreprises ont refusé de divulguer la taille et le coût de cette nouvelle capacité de production, qui, selon Thomas Caulfield, CEO de GlobalFoundries "devrait prendre deux à trois ans avant d'être réellement lancée", mais elles s'attendent à ce que l'accord permette la production de puces dans des volumes plus importants et offre "une meilleure qualité et une meilleure prévisibilité ", selon le communiqué.

Première illustration du Chips Act

Une première victoire pour Washington, qui voit la première illustration concrète de son Chips and Science Act promulgué en août. Celui-ci prévoit 280 milliards de dollars pour stimuler la compétitivité des États-Unis dans l'industrie des semi-conducteurs (notamment face à la Chine), dont 52,7 milliards destinés à renforcer la production sur le territoire américain.

Joe Biden est récemment revenu sur cette politique, le 7 février, dans son discours sur l’État de l’Union. "Ces petites puces informatiques de la taille du bout de votre doigt qui alimentent tout, des téléphones portables aux automobiles, et bien plus encore, ont été inventées ici même en Amérique", a-t-il rappelé. "Notre pays fabriquait près de 40% de ces composants dans le monde (ndlr : jusqu’en 1990). Mais au cours des dernières décennies, nous avons perdu notre avantage et nous n'en produisons plus que 10%. Nous avons tous vu ce qui s'est passé pendant la pandémie lorsque les usines de puces à l'étranger ont fermé".

L’accord pourrait en inspirer d’autres

Le chef de la majorité du Sénat américain, Charles Schumer, s’est réjouit de ce partenariat : "Grâce au Chips Act, les chaînes d'approvisionnement de l'Amérique sont sécurisées, créant ainsi des emplois bien rémunérés ici, dans le nord de l'État de New York, et non à l'étranger. Cet accord est un exemple de plus qui montre que l'avenir de notre nation sera construit dans le nord de l'État de New-York, la région de la capitale étant un centre mondial pour l'avenir de l'industrie des puces".

"Il s'agit d'un accord unique en son genre, et sûrement pas du dernier. C'est une solution à un problème", a déclaré Thomas Caulfield, à CNBC, "Nous pensons que c'est un cadre que d'autres pourront également exploiter".