Geopost joue l'open innovation en s'associant à Plug and Play

Geopost, holding détenue par le groupe La Poste, propriétaire du réseau international de livraison de colis DPDgroup, annonce une nouvelle stratégie d'open innovation en concluant un partenariat avec le réseau américain de mise en relation entre entreprises et start-up Plug and Play. Cette collaboration a pour but d'alimenter les innovations "direct-to-consumer" de DPDgroup, dans le cadre de son plan stratégique lancé en mars 2021 visant à faire de DPDgroup une référence internationale du e-commerce.



innover pour améliorer l'expérience consommateur

La filiale de La Poste entend lancer de nouveaux services pour les consommateurs qui achètent en ligne, à l'image de Predict, qui avertit de l'heure exacte de livraison d'un colis et permet d’en modifier les modalités, ou de myDPD, plateforme qui permet de suivre et de gérer la livraison de ses colis en cours. Plus de 15 millions de consommateurs sont inscrits sur myDPD, disponible dans 18 pays.



"Dans un environnement en perpétuelle évolution, la qualité de l'expérience consommateur est un élément différenciant majeur. Nous estimons que, pour répondre à nos besoins, l'open innovation constitue le meilleur catalyseur des avancées technologiques et des tendances de consommation", déclare Martin Calmels, directeur des services aux e-consommateurs chez DPDgroup, dans un communiqué.

C2C, social selling et data

Plug and Play est une plateforme d'open innovation basée dans la Silicon Valley, qui coordonne un réseau de 50 000 start-up, 500 entreprises et plusieurs centaines de sociétés de capital-risque, d'universités et d'organismes gouvernementaux dans différents secteurs. Elle se définit comme un catalyseur d'innovation.



"En mettant en relation les équipes innovation et marketing de notre groupe avec les meilleures start-up, nous renforçons et accélérons notre stratégie d'innovation. Nos équipes travaillent sur des pistes très prometteuses en utilisant les nouvelles technologies pour développer des services notamment dans les domaines du C2C, du social selling, de la data, et pour nos priorités en matière de développement durable", précise Martin Calmels. Geopost, qui exploite les marques DPD et Chronopost entre autres, a réalisé un chiffre d’affaires de 14,7 milliards d’euros en 2021. Son réseau opère dans 49 pays, et livre 2,1 milliards de colis par an.