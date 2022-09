Gestion RH : Neobrain rachète WiserSkills

Neobrain, une start-up parisienne qui développe une solution SaaS de gestion des compétences et de gestion prévisionnelles des emplois et des compétences (GPEC), annonce ce mercredi 7 septembre l'acquisition de WiserSkills, une autre start-up RH, fondée en 2016 et spécialisée dans la cartographie des compétences et la gestion des talents.



Grâce à ce rachat, le nouvel ensemble est capable de proposer toute la palette des services aux RH autour de la gestion des compétences : cartographie des compétences, optimisation des processus de mobilité interne, allocation des ressources, process d'anticipation des besoins en recrutements et en compétences, fidélisation et motivation des salariés, suivi de leurs objectifs, pilotage des plans de formation, accompagnement de carrière.



L'IA au service de la gestion prédictive des compétences

"L’acquisition de WiserSkills va permettre de renforcer la R&D pour toujours conserver une longueur d’avance", indique Neobrain dans un communiqué. La société, créée en 2018, utilise l'intelligence artificielle pour aider les entreprises à identifier les compétences qui émergent en analysant des millions d'offres d'emploi en ligne, afin de combler les écarts avec leurs ressources disponibles.



Elle revendique une centaine de clients, parmi lesquels Sage, TotalEnergies et Bosch. Neobrain compte près de 100 collaborateurs à Paris et Lisbonne, qui seront rejoints par la vingtaine de salariés de WiserSkills basés à Neuilly-sur-Seine. Cette dernière travaille avec des grands comptes comme La Poste, Société Générale, EDF et la SNCF.



Neobrain a levé 20 millions d'euros en mars dernier. Le montant du rachat de WiserSkills n'est pas communiqué.