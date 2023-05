Getir France est placé en redressement judiciaire

Le secteur de la livraison rapide de courses à domicile est en difficulté, le redressement judiciaire de Getir en est une énième illustration. La demande de placement de la filiale française du groupe turc a été acceptée le 2 mai 2023. L'information a été relayée par plusieurs médias dont Le Figaro. La chute est aussi fulgurante que le démarrage...



En effet, Getir a fait une apparition remarquée dans l'Hexagone mi-2021, assurant être le précurseur du "quick commerce" qui rendrait le luxe de la livraison de courses à domicile accessible. Le concept a effectivement fonctionné au départ, boosté par le contexte particulier de la pandémie.

La faute à un modèle déficitaire

Lancée, la start-up rachetait son concurrent allemand Gorillas qui avait lui-même acquis le français Frichti, en décembre 2022, s'accaparant ainsi une grosse partie du marché. Malgré cela, Getir n’a pas trouvé la rentabilité et l'épisode covid passé, la start-up s’est retrouvé face à un contexte socio-économique beaucoup moins favorable. L’inflation a restreint la clientèle et l'entreprise n'a pas pu non plus compter sur des levées puisque les investisseurs, plus frileux, se sont détournées des start-up déficitaires.



En juillet, elle licenciait un quart de ses effectifs en France, d'une manière assez expéditive dont la légalité a été contestée. Fin mars 2023, son endettement total était d’environ 17,6 millions d’euros.



En avril, la filiale demandait son placement e liquidation judiciaire, expliquant que l'évolution de la réglementation en France créait des complexités supplémentaires. Pour la CGT, il s’agissait plutôt d’une stratégie visant à "faire payer les salaires par l'AGS (régime de garantie des salaires, NDLR) et suspendre provisoirement le paiement des dettes et des créanciers". Le syndicat assurait que Getir disposait encore des moyens permettant de financer la réorganisation de la société en France.

Trois mois d'observation et de réorganisation

Sa demande a quoi qu'il en soit été acceptée et est assorti d’une période d’observation de 3 mois pour Getir France, Gorillas France et Frichti. Deux administrateurs et deux mandataires judiciaires ont été nommés pour élaborer et mettre en place un plan de réorganisation. Le redressement judiciaire doit donner aux trois entreprises de Getir en France le temps nécessaire pour trouver un modèle durable afin de continuer à opérer dans le pays.



Les conclusions du tribunal interviennent alors qu’il y a deux jours, le Financial Times affirmait que des discussions étaient en cours concernant un possible rachat par Getir de son concurrent allemand Flink, mentionnant des sources proches du dossier, L'opération offrirait à l'entreprise le monopole absolu de la livraison de courses sur le territoire français. Si le projet se concrétise, reste à savoir ce qu'elle en fera.