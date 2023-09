Getty Images s'allie avec Nvidia pour développer un outil de génération automatique d'images

Six mois après avoir manifesté son intérêt pour les promesses de Nvidia en matière d'IA générative, la banque d'images et agence de photographie Getty Images accélère. Elle a annoncé, lundi 25 septembre, le déploiement d'un outil baptisé Generative AI by Getty Images, qui permet à ses utilisateurs de générer des images à partir de prompts textuels. Ce nouveau concurrent de DALL-E, Stable Diffusion, Midjourney ou encore Adobe Firefly, a été conçu en partenariat avec Nvidia et entraîné sur l'immense bibliothèque d'images de Getty.



Les clients de l'agence américaine pourront accéder à ce service payant via son site. Le tarif sera différent de celui d'un abonnement classique à Getty Images : comme pour beaucoup d'autres outils d'IA générative, le prix sera en effet fixé en fonction du nombre de prompts réalisés par l'utilisateur. En retour, les contenus générés via l'IA seront considérés comme la propriété de ses "créateurs" et ne seront pas ajoutés aux banques d'images Getty et iStock.



Un choix qui se situe dans la continuité de celui fait il y a un an par son CEO Craig Peters, à savoir l'interdiction pure et simple des contenus générés par l'IA sur son site. Le patron pointait alors du doigt de "réelles inquiétudes" ainsi que des "questions juridiques non résolues" en matière de droits d'auteur.

Une rémunération des utilisateurs

Getty Images semble avoir longuement planché sur l'établissement de garde-fous pour son outil, prenant en compte les récentes exigences en matière de transparence, de respect du copyright et de risques de désinformation. Le générateur d'images refuse ainsi tout prompt citant nommément des artistes ou des personnalités publiques vivantes. De la même façon qu'OpenAI autorise depuis peu, avec DALL-E 3, les artistes à protéger leurs œuvres, Getty Images souhaite que ses utilisateurs ne puissent pas générer des images "dans le style de" créateurs originaux.



L'entreprise apposera systématiquement un watermark pour indiquer clairement la nature des contenus. Concernant le droit d'auteur, elle estime que les utilisateurs de Generative AI by Getty Images seront détenteurs de droits illimités sur leurs créations. En l'absence de règles spécifiques sur l'intelligence artificielle, un tribunal américain a pourtant jugé fin août qu'une œuvre générée par le biais de l'IA ne peut en aucun cas être soumise à la législation sur le copyright.



Getty précise aussi que ses clients se verront rémunérés s'ils acceptent que leurs images générées par l'intelligence artificielle servent de données d'entraînement aux versions actuelle et futures de son nouvel outil. Ces utilisateurs auront également la possibilité, grâce à une fonctionnalité rendue disponible d'ici la fin de l'année, d'ajouter leurs propres données pour entraîner le modèle afin de générer des images en fonction de leurs besoins spécifiques.