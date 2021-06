Gideon Brothers lève 31 millions de dollars pour ses robots de transport en entrepôt

Gideon Brothers, start-up qui développe des robots autonomes pour les entrepôts, lève 31 millions de dollars en Série A. Une levée de fonds menée par Koch Disruptive Technologies avec la participation de DB Schenker, Prologis Ventures et Rite-Hite ainsi que de certains business angels ayant déjà investis dans la jeune pousse.



Un robot et une solution logicielle

Grâce à cet apport financier, la jeune pousse originaire de Croatie souhaite accélérer le développement et la commercialisation de ses robots mobiles autonome ou AMR dotés de technologies d'intelligence artificielle et d'une vision 3D. Ces robots sont conçus pour réaliser des tâches simples comme le transport de marchandises et le ramassage ou le dépôt de produits, afin de libérer les salariés qui peuvent réaliser des taches à valeur ajoutée.



La start-up se dit spécialisée dans les processus de manutention verticaux et horizontaux. Au-delà des robots, Gideon Brothers développe également la plateforme logicielle associée permettant de gérer ces solutions robotiques. Elle entend commercialiser ses solutions auprès d'entreprises des secteurs de la logistique, du stockage, de la distribution et de la vente au détail.



La pandémie, un accélérateur

La jeune pousse souhaite également étendre ses opérations marketing et de vente à travers différents marchés clés de l'Union européenne et des Etats-Unis en ouvrant des bureaux à Munich et Boston. "La pandémie a été un réel accélérateur pour l'adoption de solution intelligente d'automatisation", a commenté Matija Kopic, CEO et cofondateur de Gideon Brothers qui entend profiter de cette demande.



Elle n'est pas la seule à développer de telles solutions et lorgner sur l'automatisation de la logistique et des entrepôts. Le constructeur automobile BMW a décidé de lancer une filiale dédiée à la commercialisation de solutions pour la numérisation et l'automatisation des chaînes logistiques, dont un petit robot de transport baptisé STR. D'autres vont plus loin comme les Français Exotec et Scallog qui ont également mis au point des raks de rangement pour optimiser l'espace et favoriser le travail des petits robots.