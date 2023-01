[Communiqué] Gironde : la société Étude et conception polyester va construire une usine de production à Valframbert

Le fabricant de piscines Étude et conception polyester (ECP), implanté à Saint-Jean-d'Illac (Gironde), projette de construire une nouvelle usine dans le parc d’activités de Valframbert près d’Alençon. Cette infrastructure verra le jour en 2024.

Pour la construction de cette unité de production, la société a fait l’acquisition d’un terrain de plus de deux hectares. La communauté urbaine d’Alençon a validé la cession du terrain le jeudi 1er décembre 2022. Précisons que le fabricant a choisi Valframbert pour sa proximité avec les infrastructures de plasturgie. Le futur site accueillera ainsi sur 4 500 m² la partie production, et sur 500 m² la partie administrative et les espaces communs dédiés aux salariés. Il comptera au démarrage une quinzaine de collaborateurs, puis entre 30 et 40 salariés à terme.

Pour la société ECP, la construction de cette unité de production permettra de faire face à la croissance de ses activités. Pour la commune, il s’agit d’une belle opportunité d’accueillir une entreprise reconnue sur son territoire.