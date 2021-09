GitLab, rival de Microsoft GitHub, va faire son introduction en bourse

GitLab, éditeur d'une plateforme DevOps basée dans le cloud qui aide les développeurs à partager leur code et collaborer sur des projets, va réaliser son introduction en bourse. Ce concurrent de GitHub a rempli vendredi 17 septembre 2021 les documents en vue de son IPO au Nasdaq. La pépite prévoit de lever des fonds par ce biais pour rivaliser avec Atlassian et surtout GitHub, qui a été racheté par Microsoft en 2018 pour 7,5 milliards de dollars.



Des revenus en augmentation

GitLab était valorisé 6 milliards de dollars lors d'un tour de financement, survenu en janvier dernier, qui a permis à des actionnaires existants de vendre jusqu'à 20 % de leurs capitaux propres acquis, rappelle CNBC. Dans son document d'introduction en bourse, l'entreprise affirme que ses revenus pour six mois (jusqu'à fin juillet 2021) s'élèvent à 108 millions de dollars et ses pertes nettes à 69 millions de dollars. Par comparaison, ces chiffres s'élevaient à 64 millions et 44 millions de dollars pour la même période l'année précédente. L'entreprise revendique plus de 2 600 contributeurs sur sa plateforme et 3 632 clients.



Avec cette IPO, GitLab rejoint le rang des sociétés de logiciels cloud qui souhaitent bénéficier d'un marché valorisant la croissance, avance CNBC. Toast, qui vend des logiciels et du matériel pour aider les restaurants à gérer les commandes et à passer à la vente à emporter, doit faire ses débuts sur le marché boursier la semaine prochaine. Tout comme Freshworks, un petit concurrent de Salesforce qui propose des logiciels pour le service client et les ventes aux entreprises.



GitLab, un pionnier du télétravail

GitLab, avec 1350 salariés répartis dans plus de 65 pays, fait partie des entreprises pionnières en matière de télétravail. Elle n'a pas eu besoin de particulièrement s'adapter alors que la pandémie de Covid-19 a surpris un grand nombre d'entreprises. "Travailler à distance nous permet d'accéder à un vivier de talents mondial et d'embaucher des membres d'équipe talentueux, quel que soit leur localisation, nous offrant un solide avantage concurrentiel", déclare GitLab dans son document d'introduction en bourse.