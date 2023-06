Gleamer, Dust, Numa Health… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Gleamer a levé 27 M€

Beauté, Santé

Logiciel d’imagerie médicale.

Investisseurs : Supernova Invest, Heal Capital, XAnge, Elaia Partners, Bpifrance, MACSF, Crista Galli Ventures, UI Investissement, business angels



Dust a levé 5 M€

Applications et technologies d’entreprise

Développeur de modèles d’intelligence artificielle générative.

Investisseurs : Sequoia Capital, Connect Ventures, Motier Ventures, Tiny Vc, Seedcamp



Numa Health a levé 4 M€

Beauté, Santé

Logiciel d’analyse d’état de santé.

Investisseurs : Groupe Inovie, RGreen Invest, Bpifrance, Pasteur Mutualité, business angels



The Arcane a levé 3 M€

Marketing & Communication

Agence de conseil en communication.

Investisseurs : Re-Sources Capital, business angels



Urbyn a levé 2 M€

Environnement

Plateforme de gestion des déchets.

Investisseurs : Asterion Ventures, Makesense, My SeedCap



BonjourCyber a levé 1 M€

Sécurité, Cybersécurité

Logiciel de prévention de risques cyber.

Investisseurs : business angels



Notify a levé 1 M€

Marketing & Communication

CRM destiné aux marques et distributeurs.

Investisseurs : business angels



Gapianne a levé 650,000€

Beauté, Santé

Produits et services destinés à la santé des femmes.

Investisseurs : business angels



Willy Anti-gaspi a levé 500,000€

Restauration & Agro-alimentaire

Distributeur de produits alimentaires à prix réduits.

Investisseurs : Good Only Ventures, business angels





Ce relevé concerne uniquement les augmentations de capital et n'inclut pas les subventions ou les prêts dans les sommes levées par les start-up.