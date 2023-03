Glopal, une solution SaaS pour aider les marques à vendre à l'international, lève 20 millions d'euros

Glopal, start-up parisienne qui propose une solution SaaS pour l'e-commerce international, annonce une levée de fonds en série A de 20 millions d'euros. Le tour de table a été mené par les fonds français Hi Inov et Crédit Mutuel Innovation, et abondé par les investisseurs historiques Seventure Partners et Axeleo Capital, ainsi que des family offices et des business angels.

Les solutions logicielles de Glopal facilitent l'internationalisation des marques et des distributeurs en offrant des services de marketing (search, réseaux sociaux), de traduction, de paiement, de logistique, et de calcul des taxes et droits de douane. Certaines briques techniques sont apportées par des partenaires.

Peu de concurrents

"Les solutions e-commerce de ventes transfrontalières deviennent une catégorie de solutions à part entière avec peu de concurrents", commente Patrick Smarzynski, PDG de Glopal. La levée de fonds permettra à la start-up fondée en 2020 de continuer à investir dans la R&D et le recrutement. Elle compte aujourd'hui 250 clients qu'elle accompagne dans plus de 100 pays, dont Dior, Balmain, Kenzo, Printemps, Chantelle et Loewe.

Les fondateurs de Glopal sont à l'origine de Webinterpret, une solution créée en 2007 qui permet aux vendeurs sur les places de marché eBay et Amazon de référencer leurs produits sur 13 versions internationales de ces plateformes, avec une mise à jour en temps réel des fiches produits. Webinterpret et Glopal emploient 220 salariés dans leurs bureaux en France, au Canada, en Espagne, en Irlande du Nord, en Chine, en Serbie et en Pologne.