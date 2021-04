Glovo lève 450 millions d'euros pour multiplier les "dark stores" dédiés à la livraison rapide

Glovo, start-up espagnole de livraison à domicile, lève 450 millions d'euros. Cette levée de fonds en série F, annoncée ce jeudi 1er avril 2021, est menée par Lugard Road Capital et Luxor Capital, avec la participation de Delivery Hero, Drake Enterprises et GP Bullhound. Un apport financier qui reflète le potentiel de croissance du secteur de la livraison rapide à domicile. Un secteur qui a été porté par la pandémie de Covid-19 et la mise en place de confinements dans divers pays.



Multiplier les "dark stores"

Glovo veut étendre sa présence dans les 20 marchés où elle est actuellement présente. Surtout, la start-up espagnole veut poursuivre la mise en place de son service Q-commerce (pour "Quick Commerce") qui propose des livraisons très rapides. Un service qui repose essentiellement sur des "dark stores", des entrepôts idéalement placés en milieu urbain servant uniquement à stocker les produits proposés en livraison rapide.



L'Espagnol entend investir massivement dans ces dark stores pour en avoir 200 d'ici la fin de l'année et en ouvrir dans de nouvelles villes comme Bucarest, Porto, Rome et Valence. Allant dans ce sens, Glovo a noué un accord en janvier dernier avec l'entreprise suisse spécialisée dans l'immobilier Stoneweg. Cette dernière s'est engagée à investir 100 millions d'euros pour construire ou rénover des bâtiments intégrant des dark stores dans les marchés où Glovo opère comme l'Espagne, l'Italie, le Portugal et la Roumanie. En échange, la start-up s'est engagée à occuper ces biens pour une période indéterminée.



Un changement de consommation durable ?

Cette livraison rapide séduit bon nombre de clients et Glovo assure même, sur certaines villes ou son réseau est bien en place, pouvoir livrer des clients en 10 minutes seulement. La start-up mise sur un changement sur le long terme des habitudes de consommation avec un nombre croissant de personnes plébiscitant la livraison le jour-même. Afin de renforcer son offre, Glovo souhaite aussi poursuivre les partenariats avec les enseignes comme Carrefour, Auchan Retail et Franprix.



Enfin, cette levée de fonds va l'aider à renforcer ses équipes d'ingénieurs répartis entre Barcelone, Madrid et Varsovie pour passer de 300 à 500 personnes environ.