GLS France revendique 3 ans d’avance sur ses concurrents grâce au rachat de Tousfacteurs

"Une intégration réussie" qui lui a permis de "prendre 3 ans d’avance sur ses concurrents en matière d’innovation". C’est ainsi que GLS France revient, un an après, sur son rachat de la start-up Tousfacteurs, qui développe des solutions technologiques dédiées au secteur de la livraison.



L’entreprise néerlandaise General Logistics Systems (GLS) est la filiale dédiée à la livraison de colis du service postal britannique Royal Mail. Elle est présente dans 40 pays, notamment en France où elle livre plus de 800 millions de colis par an, réalise 500 millions d’euros de chiffre d’affaires et emploie 1500 personnes.

Se démarquer par l'innovation

"Sur le marché tricolore, face aux poids lourds que représentent La Poste et ses filiales (Colissimo, Chronopost et DPD), nous devions nous démarquer par l’innovation", raconte Nicolas Robert, directeur général de GLS France. En juin 2022, la société rachète alors Tousfacteurs, une start-up française créée en 2015, opératrice de livraison de colis à vélo développant en parallèle une solution SaaS baptisée "Track & Engage".

Une interface de suivi basée sur le tracking

Elle comprend une interface de suivi de colis interactive disponible gratuitement pour 100% des livraisons effectuées par GLS depuis octobre 2022. Grâce à un système de tracking, cette dernière remplace l’habituel tableau avec statut de la livraison par une carte et un compte à rebours indiquant la position précise du livreur en temps réel (à l’instar de ce que l’on retrouve sur les plateformes de VTC). GLS France assure être "le seul transporteur en France à effectuer ce suivi par géolocalisation sur 100% des colis B2C".



Depuis le 1er trimestre 2023, GLS France et Tous Facteurs ont ajouté à l’interface une fonction de redirection en temps réel qui permet aux clients de modifier le trajet du colis jusqu’à 15 minutes avant la livraison et d’interagir avec le livreur. Il peut le prévenir de son absence, donner des instructions telles que "Pouvez-vous le laisser à la voisine du rez-de-chaussée ?" ou "Finalement, pouvez-vous le déposer dans tel point relais ?". "Avant ces choses se faisaient par téléphone. Passer par une plateforme permet de protéger le chauffeur et le client", explique Nicolas Robert.



Dans les semaines à venir, GLS France prévoit d’intégrer "Proxinudge", un nouvel outil développé avec Tousfacteurs pour aider les livreurs à gagner du temps et à éviter les erreurs. Ces derniers pourront recevoir des notifications sur leur PDA du type "Tu viens de dépasser cette adresse mais tu n’as pas procédé à telle livraison" ou "Tu arrives dans tel immeuble, voici le digicode".

Profiter de l’attention des consommateurs sur l’interface de suivi

Quant au volet "Engage" de la solution, il s’agit d’un espace publicitaire affiché sur la plateforme de suivi, disponible depuis quelques mois en option pour les expéditeurs clients de GLS France. Il peut prendre la forme d’un bandeau publicitaire classique ou d’un format "story" et servir à pousser des promotions ou à travailler son image de marque.



"On s’est rendu compte que les gens suivaient l’arrivée de leur colis pendant 12 minutes sur l’interface de géolocalisation et qu’ils rafraichissaient 3 à 4 fois la page. On a compris que c’était très intéressant pour le chargeur, qui dispose ainsi de l’attention de consommateurs bien ciblés pendant un long moment", explique Benjamin Levine, co-fondateur de Tousfacteurs. La start-up revendique des taux d’engagement de 20%.

S’adresser au service marketing des expéditeurs

Pour l’heure une centaine d’entreprise seraient déjà clientes de l’option "Engage" telles que Zalando et Lidl qui vient de signer avec GLS France pour les livraisons de colis de son site de e-commerce, dont le récent lancement a fait beaucoup de bruit. "Engage nous permet de nous démarquer sur le marché. En s’adressant au service marketing des expéditeurs, on n’est plus seulement vus comme une ligne de coût", affirme le PDG de GLS France.



Pour adresser aussi les petits e-commercants qui n’ont pas de service marketing, les deux entreprises travaillent sur une interface dopée à l’IA qui permettra de créer des campagnes de manière intuitive.

Un deal gagnant-gagnant

Si GLS France tire un bilan très positif de l’opération, Tousfacteurs semble y avoir également trouvé son compte. "Intégrer nos solutions aux livraisons de GLS nous permet de passer à une autre échelle, de raisonner en centaine de milliers de livraisons par jour, de tester et d’ajuster plus rapidement les produits".



La start-up a conservé sa marque, son autonomie, et continue de travailler aussi avec des concurrents de GLS comme DHL, Chronopost ou Mondial Relay. De son côté et selon les mots de son directeur général, GLS France continue de regarder de très près le marché des start-up en vue, pourquoi pas, d’autres acquisitions.