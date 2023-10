Goldman Sachs cherche à sortir de son partenariat avec l'Apple Card

Pour Goldman Sachs, le partenariat avec Apple tourne au vinaigre. Après avoir accumulé de lourdes pertes, la grande banque d’affaires américaine cherche désormais à se débarrasser au plus vite de cette activité, rapporte le Wall Street Journal. Si American Express pourrait être intéressé, le dossier reste très complexe.

Tout avait pourtant bien commencé pour Goldman Sachs. En 2019, la firme s’associe avec Apple pour le lancement de sa première carte de crédit. Cela doit lui permettre de donner un coup de fouet à sa diversification vers la banque de détail - après une première expérience déjà compliquée avec sa néobanque Marcus.

Disponible seulement aux Etats-Unis, l’Apple Card est une carte de crédit, comme il en existe beaucoup sur le marché américain. C’est généralement une activité très rentable, en raison des taux d'intérêt très élevés qui sont appliqués si les clients ne remboursent pas à temps leurs dépenses.

Lourdes pertes

Pourtant, l’Apple Card se traduit par plusieurs milliards de dollars de pertes pour Goldman Sachs, à cause de pertes sur crédit très importantes . Le taux de défaut est presque deux fois plus élevé que pour les autres cartes de crédit. Les dirigeants de la banque reconnaissent des erreurs opérationnelles. Mais ils mettent aussi en cause certaines pratiques d’Apple qui compliquaient leurs tâches.