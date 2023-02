Google accusé de détruire des discussions internes concernant son procès antitrust aux Etats-Unis

Le ministère américain de la Justice a affirmé que Google avait détruit des discussions internes importantes pour le procès antitrust qui lui est intenté pour abus de position dominante dans le domaine de la publicité sur Internet. Pour rappel, le "Department of Justice" et huit États fédérés ont annoncé poursuivre Google, le 24 janvier 2023, pour "pratiques d’exclusion, anticoncurrentielles et illégales" sur le marché de la publicité en ligne.

Les employés de la firme américaine discuteraient "d'affaires substantielles et sensibles" via une messagerie instantanée paramétrée pour que l’historique des conversations soit effacé toutes les 24 heures. Et selon le gouvernement, l’entreprise n’aurait pas suspendu cette suppression automatique alors qu’elle était tenue de le faire en vertu d'une décision du tribunal fédéral régissant les informations stockées électroniquement.

Le ministère de la Justice demande que des sanctions soient prises

Résultat, seuls quelques employés, jugeant leurs historiques de chat pertinents pour l'affaire, les auraient préservés pour le tribunal. Le ministère de la Justice affirme que Google n'a réellement cessé de supprimer les historiques de chat que cette semaine, après avoir été averti que l'agence allait solliciter des sanctions.

Il demande au tribunal de statuer sur la violation par Google d'une règle fédérale et d'ordonner une audience pour déterminer une sanction. Il souhaite également que le géant soit sommé de fournir davantage d'informations sur ses pratiques en matière de communication interne.

Google croule sous les procédures

Réaction lassée de Google, fournie par un porte-parole au Wall Street Journal : "Nos équipes ont consciencieusement travaillé pendant des années pour répondre aux demandes de renseignements et aux litiges. Nous avons produit plus de 4 millions de documents dans cette seule affaire, et des millions d'autres aux régulateurs du monde entier".

Depuis 2020, Google croule en effet sous les procédures. Outre le gouvernement américain, l’entreprise est soumise à une enquête de la Commission européenne depuis mars 2022 pour pratiques anticoncurrentielles sur l'affichage publicitaire en ligne. Elle a également reçu un avertissement du régulateur antitrust allemande début janvier concernant ses pratiques en matière de collecte des données.