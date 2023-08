Google ajoute des options pour obtenir la suppression d'informations personnelles dans son moteur

Google veut aider ses utilisateurs à mieux préserver la confidentialité de leurs données sur Internet. Jeudi 3 août, la société américaine a annoncé le lancement de nouvelles fonctionnalités permettant de savoir si des informations personnelles sont accessibles depuis le moteur de recherche. Puis, de demander leur suppression des résultats.

Baptisé Results about you, cet outil recensera les résultats de recherche incluant les numéros de téléphone, les adresses personnelles et les adresses e-mail des utilisateurs. Des notifications seront également envoyées lorsque de nouvelles informations personnelles seront accessibles depuis Google.

Photos personnelles "explicites"

Si la requête de suppression est validée, le moteur de recherche ne désindexera pas la page concernée. Mais celle-ci ne remontera plus dans les résultats si un internaute effectue une recherche dans le but d’obtenir un numéro de téléphone ou une adresse postale.

L’outil Results about you a été lancé l’an passé aux Etats-Unis, mais son fonctionnement était jusqu’à présent bien plus contraignant. Google ne communique pas sur la date de son déploiement dans d’autres pays, assurant simplement que cela devrait intervenir “bientôt”.

Par ailleurs, le moteur de recherche va désormais permettre aux internautes de réclamer la suppression des résultats incluant des photos personnelles “explicites” publiées en ligne sans leur consentement, ou pour lesquelles ils souhaitent retirer leur consentement. Les clichés exploités de manière commerciale ne pourront, cependant, pas être retirés.

Floutage par défaut

Enfin, Google va instaurer par défaut un floutage des images gores, violentes et pornographiques. Annoncée en début d’année, cette fonctionnalité sera déployée partout dans le monde en août. Celle-ci pourra ensuite être désactivée par les utilisateurs, sauf si un parent ou une école a désactivé ce réglage.

Le moteur de recherche va également faciliter l'accès aux options de contrôle parental, qui seront désormais disponibles directement depuis les résultats de recherche.