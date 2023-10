Google ajoute une vue immersive et plusieurs fonctionnalités d'IA à Maps

La filiale d'Alphabet l'avait annoncé en juin, voilà que la fonctionnalité immersive de l'application Maps arrive sur les appareils iOS et Android. Dans un billet de blog publié ce jeudi 26 octobre, Google a dévoilé plusieurs innovations à venir dont la plupart s'appuient sur une technologie à la popularité fulgurante : l'intelligence artificielle. "Avec l'IA, nous repensons la façon dont vous prévoyez vos voyages avant votre départ", commente Chris Philipps, vice-président en charge de la géographie chez Google.

Plusieurs villes concernées dès cette semaine

Baptisée Immersive View, la nouveauté principale est pour l'heure uniquement disponible dans 15 villes dont Paris, New York et Venise. La seule de ces localités à ne pas être située aux Etats-Unis ou en Europe est Tokyo, la capitale du Japon. Cette fonctionnalité permet d'accéder à une vision en trois dimensions de son itinéraire à travers une ville, et ce grâce à une intelligence artificielle qui fusionne des "milliards d'images Street View et aériennes". Désormais, explique Google, "vous pouvez préparer chaque virage comme si vous y étiez grâce à des indications détaillées et visuelles et utiliser le curseur de temps pour planifier le moment de votre départ en fonction d'informations utiles, telles que des simulations de trafic et de conditions météorologiques".



La filiale d'Alphabet dévoile aussi Lens in Maps (anciennement nommée Search with Live View) qui emploie l'IA et la réalité augmentée pour aider les utilisateurs de l'application de navigation à se repérer en terre inconnue. En filmant leur environnement, ceux-ci se voient donner des informations sur les points d'intérêt qui les entourent, via des annotations placées directement sur l'écran. Cette fonctionnalité sera accessible dans 50 nouvelles villes, dont Las Vegas (Etats-Unis), São Paulo (Brésil) et Taipei (Taïwan).



Du reste, Google annonce des plans plus détaillés pour les conducteurs, notamment en ce qui concerne la forme des bâtiments et les routes, des améliorations sur les limitations de vitesse et des réponses plus précises aux questions des utilisateurs. Davantage d'informations sur les options de recharge pour les véhicules électriques arrivent également, avec notamment la possibilité de "savoir si un chargeur est compatible avec leur véhicule et si les chargeurs disponibles sont rapides, moyens ou lents" ou tout simplement hors service.