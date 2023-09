Google annonce que les publicités politiques générées par IA devront être signalées comme telles

Au mois de novembre, à un an de l'élection présidentielle états-unienne de 2024, Google fera entrer en vigueur une nouvelle politique de contenus concernant l'intelligence artificielle et les campagnes électorales. Les contenus politiques promotionnels générés ou modifiés par le biais de l'IA se verront signalés comme tels aux internautes de façon à éviter la confusion et la manipulation. La firme californienne l'a annoncé dans une note de blog parue récemment.



Les annonceurs devront donc respecter les nouvelles règles de Google lorsqu'il s'agira de contenus "synthétiques" qui "représentent de manière non authentique des personnes ou des événements réels ou d'apparence réaliste". "Cette mention doit être claire et bien visible et doit être placée à un endroit où elle est susceptible d'être remarquée par les utilisateurs", peut-on lire sur le blog de Google. L'entreprise précise également que l'obligation s'appliquera à la fois aux images, aux vidéos et aux contenus audio.

Les "deepfakes" politiques ciblés par Google

Les techniques de modification d'image qui sortent du cadre de l'IA générative, telles que le recadrage, les changements sur les couleurs ou la luminosité ou encore la correction de défauts, ne seront pas concernées. Pour s'assurer d'être bien compris par ses annonceurs, Google cite deux exemples de publicités sous le coup de sa nouvelle règle : faire dire ou faire à une personnalité politique quelque chose qu'elle n'a pas dit ou fait et modifier les images d'un événement réel pour en tordre la véracité.



Une description qui rappelle des séquences auxquelles ont été confrontés les internautes du monde entier ces derniers mois, notamment dans le cadre de la guerre informationnelle entre la Russie et l'Ukraine. L'essor de l'intelligence artificielle générative avait d'ailleurs d'ores et déjà poussé les autorités de plusieurs pays à demander aux géants de l'IA de signaler les contenus créés ou modifiés grâce à cette technologie très puissante.



Avec cette nouvelle politique de contenus, Google semble pour l'heure partisan de cette idée, et donc notamment dans un cadre politique, électoral, où les enjeux sont particulièrement sérieux. Il faut dire que la campagne américaine qui s'annonce sera l'un des premiers événements politiques majeurs aux répercussions mondiales à se jouer depuis le lancement de ChatGPT et l'emballement autour de l'IA générative.