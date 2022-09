Google arrête la moitié des projets incubés dans sa division Area 120

Coupes budgétaires dans la R&D de Google. L'entreprise annule la moitié de ses projets dans sa division de R&D interne Area 120. Cette information rapportée par TechCrunch a été confirmée par Google auprès du site d'information. L'entreprise a informé son personnel mardi 13 septembre 2022 d'une réduction des effectifs de moitié au sein de l'incubateur puisque la moitié des projets sont annulés.



Les employés dont le projet est arrêté doivent trouver un nouveau travail eu sein de Google d'ici fin janvier 2012 où ils seront licenciés. Il n'est pas certain qu'ils soient tous en mesure de trouver un nouveau poste. "Les membres de l'équipe affectés recevront une aide dédiée pour chercher de nouveaux projets et de nouvelles opportunités au sein de Google", assure un porte-parole.



Renforcer la rentabilité

Ce n'est pas tellement une surprise. Sundar Pichai, le CEO d'Alphabet, a ouvert la porte à des coupes budgétaires en déclarant la semaine dernière que le groupe doit être 20% plus efficient. Un changement de cap par rapport aux annonces faites en juillet : Sundar Pichai avait déclaré que Google allait ralentir les embauches sur le reste de l'année et concentrer ses efforts sur certains projets. A l'époque, l'entreprise a précisé qu'aucun licenciement n'était planifié et que des ingénieurs, et certains techniciens seraient toujours embauchés à des postes jugés essentiels.



Avec ce nouveau focus sur la productivité, Google reconnaît que des équipes pourraient être restructurées, des produits arrêtés ou revus à la baisse, et des postes supprimés. Son incubateur est la première division touchée. "Area 120 est un incubateur maison pour des nouveaux produits expérimentaux, détaille un porte-parole auprès de TechCrunch. Le groupe débute et arrête régulièrement des projets en cherchant à mener à terme les opportunités les plus prometteuses."



Plusieurs produits sont sortis après un temps d'incubation au sein d'Area 120 comme GameSnacks qui est désormais intégré à Google Chrome, Tables (Google Cloud), AdLingo (une plateforme publicitaire conversationnelle accessible sur Google Cloud), les plateformes vidéo Tangi et Shoploop (rattachées respectivement à Google Search et Google Shopping), Touring Bird (une application de voyage) et la plateforme d'entretien technique Byteboard qui est l'une des rares divisions qui a pris son indépendance.

Les 7 projets arrêtés

Sur les 14 projets incubés, il n'en reste plus que 7. L'un des projets en cours de suppression a déjà vu le jour. Il s'agit de Qaya. Ce service aide les créateurs de contenus à mettre au point une vitrine numérique afin de commercialiser plus facilement leurs créations (il est par exemple possible de mettre un lien vers cette vitrine numérique sur les réseaux sociaux). Qaya est intégré à Google Search et Google Shopping.



Les six autres projets annulés n'ont pas encore vu le jour. Il s'agit, liste TechCrunch, d'un projet de comptabilité financière pour Google Sheet, un produit lié aux achats, des analyses pour la réalité virtuelle et augmentée, et trois projets liés au climat (une carte avec les bornes de recharge pour les véhicules électriques, compter les émissions carbone d'un projet informatique, mesure le carbone issu des forêts).

Des projets d'intelligence artificielle

L'année dernière, l'incubateur a déjà subi une réorganisation en étant intégrée au sein de la nouvelle division Google Labs. Area 120 a été regroupé auprès d'autres projets prospectifs de Google comme ceux liés à la réalité virtuelle et augmentée ainsi que son projet de discussion vidéo en 3D connu sous le nom de Starline. Google Labs et le projet Starline ne semblent pas concernés par ces réductions d'effectifs pour l'instant.



Désormais, Area 120 va se concentrer sur les projets liés à l'intelligence artificielle et non plus alimenter plus globalement la création de nouveaux produits au sein de Google. "Nous avons récemment annoncé qu'Area 120 changera de mission pour se concentrer sur les projets découlant de l'investissement important de Google dans l'intelligence artificielle et ayant le potentiel de résoudre des problèmes utilisateurs." Cela explique l'arrêt des projets qui n'entrent plus dans ce nouveau cadre.