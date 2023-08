Google Cloud multiplie les annonces sur l'intelligence artificielle avec Duet AI et Vertex AI

Dans le cadre de l'édition 2023 de sa conférence annuelle Next, qui se tient du 29 au 31 août à San Francisco, Google Cloud a fait une myriade d'annonces concernant l'intelligence artificielle, suivant celles de juin dernier. En préambule de sa keynote, son CEO Thomas Kurian a promis "de nouvelles façons d'aider chaque entreprise, chaque gouvernement et chaque utilisateur à tirer parti de l'IA générative et des technologies cloud de pointe". Voici certaines des nouveautés les plus importantes qu'il a dévoilées.

Duet AI étendue à Workspace et Cloud

Lancée en mai, la suite d'outils d'intelligence artificielle Duet AI s'étend en preview à l'ensemble des services de Google Cloud et de Google Workspace pour les entreprises. Celles-ci peuvent désormais demander une version d'essai gratuit et espérer profiter des toutes nouvelles fonctionnalités d'IA de Google, lesquelles visent à fournir une assistance adaptée à leurs utilisateurs. La suite devrait sortir de sa phase d'avant-première d'ici la fin de l'année.



Parmi les nouveautés, Thomas Kurian a annoncé l'arrivée de Duet AI dans l'outil de visioconférence Google Meets, avec la possibilité pour les clients de demander à l'IA de prendre des notes pendant les appels, de produire des résumés de réunions et de traduire des sous-titres en direct dans 18 langues. De même, l'IA arrive dans Google Chat (anciennement Hangouts), permettant aux utilisateurs du logiciel de communication d'accéder à des résumés de conversations via un chatbot ou encore de lui poser des questions sur des documents partagés entre différentes personnes.



Les services de Google Cloud voient eux aussi débarquer Duet AI. Google a créé des fonctionnalités plus techniques pour les professionnels. Ainsi, les développeurs d'application pourront demander assistance à une intelligence artificielle capable de générer du code. Il sera également plus facile pour une entreprise d'interroger et de structurer ses bases de données. Du reste, a indiqué Thomas Kurian, Duet AI pourra grâce des dialogues en langage naturel, faire office de "conseiller expert pour aider les opérateurs à dépanner rapidement les problèmes d'application et d'infrastructure" ou encore de "conseiller en sécurité pour recommander les meilleures pratiques afin d'aider à prévenir les cybermenaces".

Des nouveautés chez Vertex AI

Vertex AI, la plateforme d'intelligence artificielle qui permet de "construire, de déployer et de mettre à l'échelle des modèles de machine learning", se voit aussi donner un coup de neuf. Thomas Kurian a justifié ce besoin de nouveautés par l'engouement général autour de l'IA : "Nous avons constaté une utilisation extraordinaire [de Vertex AI], le nombre de projets d'intelligence artificielle générative de nos clients ayant été multiplié par plus de 150 entre avril et juillet de cette année."



D'abord, les fonctionnalités Vertex AI Search et Conversation sont officiellement déployées à compter du 29 août. Ces dernières visent à aider les développeurs n'étant pas experts de l'intelligence artificielle à créer des outils conversationnels et de recherche basés sur l'IA, le tout avec un système de code simpliste.



La plateforme Vertex AI accueille également des nouveaux modèles de langage, lesquels seront accessibles aux clients professionnels de Google qui souhaitent développer des applications d'IA dans leurs secteurs d'activité respectifs. En plus de mettre à jour ses propres modèles (PaLM 2, Imagen et Codey), la filiale d'Alphabet a annoncé la disponibilité du grand modèle de langage (LLM) de Meta Llama 2 et du Falcon LLM, développé en open source par The Technology Innovation Institute. Google a également "pré-annoncé" l'arrivée imminente sur ses services de Claude 2, le LLM d'Anthropic.

Des infrastructures dernier cri

Pour supporter et intensifier sa stratégie en matière d'intelligence artificielle, le CEO de Google Cloud a aussi annoncé des progrès plus techniques en matière d'infrastructure, rappelant la position dominante de Google sur le marché du cloud auprès des fers de lance de l'IA ainsi que son objectif de fonctionner entièrement avec de l'énergie décarbonée d'ici à 2030.



Il a ainsi dévoilé le Cloud TPU v5e, une unité de traitement de tenseur (TPU) développée par Google pour accélérer les systèmes d'intelligence artificielle. Ce TPU dernier cri est compatible avec des dizaines de milliers de puces et a été pensé pour l'efficacité, a répété Thomas Kurian, précisant qu'il supplantait très largement son prédécesseur Cloud TPU v4 en permettant de doubler les performances d'entraînement par dollar.



Enfin, toujours dans l'idée de fournir à ses entreprises clientes toutes les clefs pour faire la différence en matière d'IA, Google Cloud va commercialiser dès le mois prochain ses machines virtuelles VM A3 équipées de GPU Nvidia H100. Conçues sur un réseau haute performance pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle, celles-ci "permettent aux entreprises d'obtenir des performances d'entraînement trois fois supérieures à celles de la génération A2 précédente", a assuré Thomas Kurian.