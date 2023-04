Google Cloud, rentable pour la première fois au premier trimestre 2023

Tandis que ses revenus publicitaires continuent de décrocher, les résultats trimestriels de Google publiés le 25 avril marquent une première : la division cloud a été rentable au premier trimestre 2023 ! Elle a enregistré un chiffre d'affaires de 7,4 milliards de dollars, en hausse de 27,5% sur un an, et un résultat d'exploitation de 191 millions de dollars. Cette activité avait fait état d'une perte de 706 millions un an plus tôt, et de 480 millions au 4e trimestre 2022. Seule ombre au tableau : sa croissance ralentit.

Le numéro trois des hyperscalers derrière Amazon et Microsoft n'a jamais réussi à dégager de profits depuis le lancement de cette activité en 2008. Cela aura donc pris 15 ans. A noter que la division Google Cloud comprend également les revenus tirés de sa suite logicielle Google Workspace.

2,6 milliards pour le plan de restructuration

Alphabet dans son ensemble a publié des revenus de 69,8 milliards de dollars au premier trimestre 2023 (+3%), dont 54,5 milliards de revenus publicitaires, en recul de 1% sur un an. C'est le deuxième trimestre consécutif de baisse pour cette activité, et le troisième pour YouTube en particulier. Le résultat d'exploitation du groupe s'inscrit en baisse de 13% à 17,4 milliards de dollars.

Outre la performance du cloud, le patron d'Alphabet Sundar Pichai s'est félicité des bons résultats du search, dont le chiffre d'affaires a progressé de 1,9%. Le groupe précise avoir passé 2,6 milliards de dollars de charges sur le trimestre liées à son plan de licenciements et de réduction de sa surface immobilière.

Microsoft, qui a également publié ses résultats trimestriels le 25 avril, a vu lui aussi la croissance du cloud décélérer, à +27% sur la période. La division "Intelligent cloud" a généré un chiffre d'affaires de 22,1 milliards de dollars.