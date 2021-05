Google Cloud s'allie à SpaceX pour proposer une connectivité par satellite à ses clients

Google fait appel à SpaceX pour offrir un avantage compétitif à son offre cloud. Il a annoncé jeudi 13 mai qu'il va intégrer le service d'accès à Internet par satellite Starlink à son infrastructure pour offrir une meilleure connectivité globale à ses clients. A ce titre, des stations terrestres Starlink seront installées dans les centres de données de Google à travers le monde.



L'offre se destine aux grandes entreprises et au secteur public, Google mettant notamment en avant la faculté de connecter des sites distants et difficile d'accès avec les mêmes performances et la même sécurité que par la fibre. "Google Cloud prendra en charge l'accès au service Starlink, offrant aux entreprises et aux consommateurs une connectivité transparente au cloud et à Internet", a déclaré Google dans un communiqué.



Le premier terminal sera installé au centre de données de Google à New Albany, dans l'Ohio, a déclaré un porte-parole de SpaceX à The Verge, ajoutant que d'autres détails seront divulgués dans les mois à venir. On sait d'ores et déjà que le service Starlink sera offert aux clients Google d'ici au second semestre 2021.



Améliorer la compétitivité de Google Cloud

Ce partenariat entre Google et SpaceX n'est pas surprenant. En 2015, le géant de Mountain View avait investi 900 millions de dollars dans SpaceX pour financer le développement de ses satellites.



Bien que cet accord n'ait rien d'exclusif, il permettra à Google de ne pas se faire devancer par ses concurrents, Microsoft Azure et Amazon Web Services. Alors qu'Amazon s'apprête à former sa propre constellation satellitaire Kuiper, Microsoft avait annoncé en octobre dernier son intention d'utiliser le réseau de Starlink pour Azure.



À ce jour, SpaceX a mis en orbite plus de 1 500 satellites Starlink, ce qui en fait la plus grande constellation de satellites au monde. La semaine dernière, l'entreprise a même déclaré avoir enregistré plus de 500 000 commandes et précommandes.