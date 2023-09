Google crée un fonds de 20 millions de dollars pour une intelligence artificielle responsable

"Pour faire de l'IA une réussite, il faudra plus qu'une seule entreprise". Brigitte Hoyer Gosselink, directrice de Google.org, la branche philanthropique de Google, a annoncé ce lundi 11 septembre le lancement d'une initiative visant à imaginer collectivement une intelligence artificielle responsable. Intitulée Digital Futures Project, celle-ci consistera notamment en l'organisation de débats et en un soutien à la recherche concernant des moyens éthiques et inclusifs de développer la technologie.



Comme l'avait révélé le média américain Axios avant l'annonce officielle, Google.org lance pour cela un fonds de 20 millions de dollars, qui servira à accorder des subventions à des think tanks ou des établissements de recherche. Objectif : organiser "une collaboration étroite entre l'industrie, les universités, les gouvernements et la société civile".

Dix organisations américaines bénéficiaires

Brigitte Hoyer Gosselink énumère plusieurs interrogations auxquelles devront répondre les experts et non-experts mobilisés sur cette réflexion. "Quel sera l'impact de l'IA sur la sécurité mondiale et comment peut-elle être utilisée pour renforcer la sécurité des institutions et des entreprises ? Quel sera l'impact de l'IA sur le travail et l'économie ? Quelles mesures pouvons-nous prendre dès aujourd'hui pour préparer la main-d'œuvre aux emplois du futur basés sur l'IA et comment les gouvernements peuvent-ils utiliser l'IA pour stimuler la productivité et la croissance économique ?"



Des questions finalement peu ambitieuses, au regard des très nombreux secteurs qu'est déjà en train de révolutionner l'intelligence artificielle, et qui ne semblent pas nécessairement permettre de remettre en cause l'essor actuel de l'IA, notamment générative, comme il est pensé par ses fers de lance OpenAI, Meta, Google… De plus, débattre des effets d'une technologie, c'est déjà accepter le postulat de départ selon lequel cette technologie doit être mise en œuvre partout et tout le temps.

Des institutions toutes basées aux Etats-Unis

Au-delà du fond de la réflexion que se propose d'activer la branche philanthropique de Google, se pose aussi la question de l'attribution des ressources annoncées. "Le fonds soutiendra des institutions de pays du monde entier", a promis la directrice de Google.org, avant de donner les noms des dix premières organisations bénéficiaires.



Elles sont toutes basées aux Etats-Unis, sans exception, qu'elles soient des instituts de recherche comme la branche Work of the Future du MIT ou des think tanks comme le R Street Institute. Une répartition géographique préliminaire que ne saurait justifier la domiciliation outre-Atlantique de Google et qui donne au contraire à s'interroger sur le rôle omnipotent des Etats-Unis dans la gouvernance d'une technologie mondiale par essence.