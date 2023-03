Google identifie deux nouvelles campagnes d'espionnage visant Android et iOS

Inconnue il y a encore cinq mois, Variston refait parler d’elle. Jeudi 30 mars, cette petite société espagnole, identifiée pour la première fois en novembre 2022, a de nouveau été épinglée par une équipe de chercheurs en cybersécurité de Google, le Threat Analysis Group. Elle est accusée d’être à l’origine d’une campagne d’espionnage aux Émirats arabes unis.

Cette campagne, qui s’est déroulée en décembre 2022, a profité de quatre failles de sécurité, désormais corrigées, sur le navigateur Internet des smartphones de Samsung, dont deux qui étaient jusqu’alors inconnues. Elle a pris la forme d’un lien envoyé par SMS, déclenchant, en cas de clic, l’installation d’un logiciel espion capable d’intercepter les données des messageries et des navigateurs Internet.

"Exploits historiquement réservés aux gouvernements"

Les chercheurs de Google ont également détecté une seconde campagne au fonctionnement similaire, menée le mois précédent en Italie, en Malaisie et au Kazakhstan. Celle-ci concernait aussi bien les smartphones Android que les iPhone. Là aussi, une partie des failles exploitées étaient “0-day”, c’est-à-dire qu’elles n’avaient pas encore été identifiées. Elles ont depuis été corrigées.

Les chercheurs Google ne mentionnent pas l’entreprise qui se cache derrière cette campagne. Mais ils notent que l’une des méthodes utilisées sur iOS avait déjà été exploitée par Cytrox, une société basée en Macédoine du nord qui conçoit le logiciel espion Predator, utilisé notamment contre des journalistes en Grèce.

Ces deux campagnes "limitées et très ciblées" montrent "à quel point les sociétés commerciales de surveillance disposent désormais de l’expertise technique pour développer et opérer des exploits historiquement utilisés uniquement par des gouvernements”, souligne Clément Lecigne, chercheur chez Google. “Même les plus petits fournisseurs de surveillance ont accès à des failles 0-day”, ajoute-t-il.