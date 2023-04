Google lance, à son tour, des outils de cybersécurité à base d'IA générative

Dans l’intelligence artificielle générative, Google et Microsoft se marquent à la culotte. Lundi 4 avril, le moteur de recherche a annoncé le futur lancement de nouveaux outils de lutte contre les cyberattaques alimentés par un grand modèle de langage. Cette offre, destinée aux clients de sa plateforme cloud, est similaire à celle présentée le mois dernier par le concepteur de Windows.



“Les avancées récentes en intelligence artificielle accélèrent notre capacité à aider les personnes responsables de la sécurité”, se félicite Sunil Potti, le responsable des offres de cybersécurité de Google Cloud. Et de promettre “une manière plus naturelle et créative de comprendre et de gérer la sécurité” et “une expertise alimentée par l'IA pour aller au-delà de ce qu'ils pourraient faire seuls”.



Baptisée Security AI Workbench, cette suite d’outils doit permettre non seulement de répondre rapidement à une menace ou à une attaque informatique, mais aussi d’empêcher de nouveaux incidents. Elle se présente notamment sous la forme d’un robot conversationnel qui doit simplifier le travail des équipes de cybersécurité, en leur permettant de poser des questions précises et d'obtenir rapidement des réponses détaillées. Dans les faits, elle n'est intégrée pour le moment qu'à VirusTotal, la base de recensement de malwares, pour fournir une analyse du code en quelques clics.

Rachat de Mandiant

Ces outils s’appuient sur une version modifiée de PaLM, le dernier modèle de langage développé par Google, qui sur lequel va bientôt reposer son chatbot Bard, riposte au succès de ChatGPT. Contrairement à la version grand public, ce modèle va intégrer des données sur les cyberattaques, les vulnérabilités logicielles, les indicateurs de menace ou le comportement des pirates informatiques.



Ces dernières années, Google a renforcé son offre de cybersécurité pour les entreprises, entrant notamment en concurrence avec Microsoft. L’an passé, le groupe de Mountain View avait aussi racheté Mandiant, une société américaine spécialisée dans le renseignement sur les menaces informatiques, pour 5,4 milliards de dollars.