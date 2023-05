Google lance le Pixel Fold, son premier smartphone pliant : un tournant sur le marché ?

Google, qui tenait le 10 mai sa conférence annuelle Google I/O, n'avait pas que des annonces relatives à l'intelligence artificielle à présenter. Le géant de Mountain View a officiellement lancé son premier smartphone pliant, le Pixel Fold. Un évènement à deux égards : cette sortie apportera plus de concurrence sur un marché des smartphones pliables outrageusement dominé par Samsung ; et Google étant le développeur d'Android, le seul système d'exploitation mobile utilisé sur les pliables, elle est susceptible de faire décoller les usages en apportant une expérience encore plus différenciante par rapport aux smartphones habituels.

Un format différent de celui de Samsung

Le Pixel Fold propose un format distinct de celui de son concurrent le plus direct, le Samsung Z Fold 4. Avec un écran interne de 7,6 pouces et un écran externe de 5,8 pouces, le ratio une fois le téléphone ouvert s'apparente plus à celui d'une vraie tablette, plus adapté au split screen, et un écran externe moins étroit et vertical. Le Pixel Fold est aussi plus fin, mais légèrement plus lourd.

Il embarque la puce maison de Google, la Tensor G2, la même que celle utilisée dans la gamme Pixel 7. Le smartphone est proposé avec un stockage de 256 ou 512 Go, et promet plus de 24h d'autonomie.

L'apport d'Android 13 et surtout Android 14

Outre le format et le hardware, les fonctionnalités vraiment différenciantes pourraient venir du logiciel. Google annonce plus de 50 applications optimisées, au premier rang desquelles figurent évidemment les siennes. Par exemple, YouTube propose de visionner une vidéo sur la moitié supérieure de l'écran quand celui-ci est posé et plié en deux à 90 degrés.

La question cruciale sera le nombre d'applications tierces vraiment optimisées pour le format. Parmi celles-ci, Google annonce déjà Deezer, Spotify, Disney+, Adobe, TikTok, eBay, Zoom, Netflix, ainsi que des jeux, notamment Clash of Clans et Minecraft.

Le smartphone propose plusieurs fonctionnalités spécifiques au format, comme par exemple ouvrir une appli sur l'écran externe puis passer de manière fluide à la lecture sur l'écran interne ; la possibilité de partager l'écran en deux pour faire du multitâches et des glisser-déplacer d'une app à l'autre ; afficher le contenu d'une appli sur l'écran supérieur lorsque le smartphone est plié, et un clavier sur l'écran inférieur ; ou encore l'utilisation simultanée des deux écrans internes et externes, par exemple pour une traduction simultanée (avec l'affichage d'un côté dans une langue, de l'autre le texte traduit) ou pour permettre à la personne prise en photo de voir son rendu.

Google a commencé dès 2018 à travailler sur une version d'Android adaptée aux smartphones pliants, lorsque Samsung s'est lancé sur le marché. La future version de l'OS, Android 14, qui sortira plus tard cette année, devrait apporter des évolutions bienvenues.

Prix et disponibilité : les obstacles face à Samsung

En 2022, Samsung a régné sans partage sur le marché des smartphones pliables, avec 79% de part de marché mondial selon IDC. Cette catégorie est une niche, ne représentant pas plus de 1% des ventes totales de smartphones. Cependant, l'institut d'études estime que les livraisons pourraient tripler d'ici 2027, pour atteindre environ 50 millions d'unités et 4% du marché. De plus, c'est un segment qui rapporte. Compte tenu de leur prix, ces appareils pourraient selon Strategy Analytics représenter 5% du marché en valeur dès 2023.

Google représentera-t-il un concurrent sérieux pour Samsung ? On peut répondre oui dans la mesure où sur le marché américain, la concurrence est réduite. Les téléphones d'Oppo, par exemple, ne sont pas commercialisés aux États-Unis, de même que les smartphones pliants de Huawei et Xiaomi.

Mais on est tenté de préférer la négative, car contrairement à sa stratégie habituelle sur le marché des smartphones, Google ne positionne pas son produit en roi du rapport qualité prix. Le Pixel Fold sera vendu à partir de 1799 dollars et 1899 euros, soit 100 euros de plus que le Z Fold 4 à sa sortie. En outre, le produit ne sera disponible à son lancement qu'aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon et en Allemagne. La France n'est pas au menu pour l'instant. Difficile, dans ces conditions, de rivaliser avec la pénétration de Samsung.

Le Pixel Fold sera expédié aux clients dans le courant du mois de juin. Lors de sa conférence, Google a également présenté une nouveau modèle de la gamme Pixel, le 7a, ainsi qu'une tablette.