Google lance Smart Canvas, une interface collaborative pour sa suite bureautique Workspace

La conférence annuelle de Google à destination des développeurs bat son plein ce 18 mai, en direct depuis son siège de Mountain View. Pandémie oblige, celle-ci se tient en ligne et sans public. La situation sanitaire a été l'occasion pour Sundar Pichai, CEO de Google, de revenir sur les nouvelles habitudes numériques des utilisateurs.



Enseignement à distance, télétravail, conférences en ligne... Google est revenu sur l'usage de ses produits durant cette pandémie, notant l'intérêt pour ses services Google Classroom et ses Chromebook. La société souhaite aller encore plus loin avec Smart Canvas.



Collaborer en direct et en vidéo

Il s'agit d'une sorte d'interface collaborative tout-en-un pour ne plus avoir à quitter sa page de travail et perdre ainsi en concentration et en productivité. Google donne ainsi un coup de frais à son interface Google Workspace et ses outils Docs, Sheet et Slide. Les trois applications sont plus que jamais connectées entre elles et permettent désormais les présentations directement sur Google Meet. Les utilisateurs peuvent ainsi converser en vidéo tout en modifiant les documents en direct.





Avec Smart Canvas, Google apporte une ribambelle de nouvelles fonctionnalités comme des puces supplémentaires permettant d'identifier au mieux une personne (fonction, coordonnées etc), la possibilité de mentionner un collaborateur et de réagir grâce à un emoji. Aussi, le tableau de bord est alimenté avec de nouvelles options pour suivre au mieux l'avancée d'un projet collaboratif.



De nouveaux formats

Google Workspace s'adapte également aux différents formats pour offrir une expérience agréable aussi bien sur smartphone que sur ordinateur. Par exemple, il sera désormais possible de supprimer les limites de pages sur Doc, pour adapter le fichier à l'écran sur lequel on travaille.



De même, Google booste ses fonctionnalités audio et vidéo et permettra ainsi plus tard cette année de diviser les fenêtres dans une conversation vidéo en fonction du nombre de personnes et non du nombre de caméras. Par exemple, si trois personnes dans une même pièce utilisent une caméra pour rejoindre une conversation vidéo, ils auront chacun droit à leur fenêtre vidéo pour capter au mieux l'intérêt de leurs interlocuteurs et fluidifier les échanges.



Smart Canvas sera proposé dans un premier temps uniquement aux utilisateurs de Workspace, mais le service devrait par la suite être étendu à tous. Il permettra ainsi "aux étudiants et aux professionnels à travers le monde de collaborer" a détaillé un responsable en direct de Mountain View. La société a également indiqué que les anciens documents sur Doc, Sheet et Slide seront compatibles avec ces nouvelles fonctionnalités.